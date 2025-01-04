肖戰驚傳拍戲「受傷縫7針」！手臂、眼角都中招駭人傷疤曝光

中國人氣男星肖戰，最近演出徐克自編自導電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，片中飾演郭靖，他為了演出該片，不僅要練騎馬還要加強武打訓練，過程非常辛苦。



《射鵰英雄傳：俠之大者》由肖戰飾演郭靖，莊達菲飾演黃蓉，梁家輝特別出演歐陽鋒，肖戰還為角色增重10公斤，讓外型看起來更有料。

肖戰於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演郭靖。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

莊達菲於《射鵰英雄傳：俠之大者》裡飾演黃蓉。（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《射雕英雄傳：俠之大者》由導演徐克執導。（微博圖片）

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不過，在最新的徐克和肖戰拜年的影片，可以發現他的手臂上有疤，左眼角附近也有傷痕，據悉是因為一次意外縫了7針，眼角受傷也是因為拍武打戲過程中發生意外。

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