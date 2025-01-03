30歲港產男神台灣跨年騷「無懼低溫曬巨肌」有意於花蓮置業

Tyson Yoshi去年捐出百萬（台幣）協助花蓮地震賑災，日前在台灣登上跨年晚會霸氣一脫，胸肌、腹肌大放送，他直呼歌迷是自己對抗14度低溫最棒的暖包：「只獻給花蓮歌迷！彌補上次來到花蓮開唱沒有脫衣服的遺憾，這次決定脫好脫滿。」



Tyson Yoshi預告2025年來台開唱、發新專輯。（想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi在花蓮跨年霸氣一脫，炸裂猛肌驚豔全場。（想不到音樂工作室提供）

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不吝展現精實身材的他，也打造花蓮專屬歌單，唱完之後意猶未盡，開心承諾：「等我！下次還要再來！」其實他相當關心當地災情，曾趁去台灣跑活動空檔直闖花蓮，對於花蓮的好山好水十分迷戀，他表示：「花蓮的美讓我想在這置產！」

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近來他常往返台、港兩地，唱完跨年又連忙搭機返回香港，參加元旦舉辦的2024香港叱咤頒獎典禮，儼然把飛機當車子通勤。他透露本周末又要飛去來台灣參加校園演唱，去年合計接下百場台灣校園演出，興奮預告2025年將赴台發行新專輯並辦演唱會，儼然是半個台灣人的他笑說：

「今年要挑戰一年往返台灣超過20次的目標！」



有趣的是他在花蓮「脫」不夠，大秀「南半球」現身頒獎典禮，勇奪當晚紅毯最性感擔當，直率表示：「每年的一月一號總要脫一下博流量！」至於如何兼顧身材？他直言在台灣相當方便：

「便利店都有賣很好吃的雞胸肉跟白飯，它們就是我的跨年大餐！再配合少量多餐及隨地徒手健身，就可以暫時維持肌肉不流失。」



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