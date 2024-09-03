盤點10對經典古裝劇CP：一念關山劉詩詩劉宇寧、玉骨遙肖戰任敏…

古裝劇一直以來都是觀眾熱衷討論的話題，不僅因為其扣人心弦的劇情和演員們的出色演繹，更因為劇中主演的絕佳顏值和魅力，近年來，古裝劇界更是出現了許多被網友高度評價的經典CP！



這些組合不僅淨化了觀眾的視覺享受，更成為網絡上熱烈討論的對象，接下來就讓我們一起來回顧那些令人難忘，網友們評選出的近年來最經典、最迷人的古裝劇CP吧！

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 26

網評近年經典古裝陸劇推薦CP1.《星落凝成糖》玄商＆夜曇

《星落凝成糖》是根據作家一度君華的同名小說改編，由陳星旭、李蘭迪、陳牧馳、何宣林主演的古裝神話劇，講述了人族皇室中一對性格迥異的雙生姐妹，因一場烏龍導致錯嫁姻緣，不僅鬧出笑話無數，更牽扯出兩段浪漫唯美之戀的古裝神話愛情故事。

網評近年經典古裝陸劇推薦CP2.《周生如故》周生辰＆漼時宜

《周生如故》是根據墨寶非寶原著小說《一生一世美人骨》古代篇改編，由任嘉倫、白鹿主演的古裝劇，講述了坐擁數十萬大軍的異姓王爺小南辰王周生辰（任嘉倫飾）與清河漼氏正支唯一獨女，未來的太子妃漼時宜（白鹿飾）之間的虐戀故事。

【相關圖輯】陸劇推薦｜Netflix近三年熱播內地劇Top10：延禧攻略、且試天下…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

網評近年經典古裝陸劇推薦CP3.《沉香如屑》應淵＆顏淡

《沉香如屑》改編自蘇寞的同名小說，是由楊紫、成毅主演的古裝愛情仙俠劇，講述了菡萏仙子顏淡（楊紫飾）與六界帝君應淵（成毅飾）聯手向惡勢力宣戰，在相知相識中逐漸解開以往的誤會，最終攜手維護人間正道、共同守護天下蒼生的曲折故事。

網評近年經典古裝陸劇推薦CP4.《長月燼明》澹台燼＆黎蘇蘇

《長月燼明》根據藤蘿為枝的小說《黑月光拿穩BE劇本》改編，是由羅雲熙、白鹿主演的奇幻仙俠劇，講述了魔神澹台燼（羅雲熙飾）與衡陽宗掌門之女黎蘇蘇（白鹿飾），歷經重重誤會心意相通，扭轉乾坤，阻止滅世危機的故事。

【相關圖輯】《唐朝詭事錄之西行》後煲乜好？六部古裝懸疑陸劇推薦2024盤點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

網評近年經典古裝陸劇推薦CP5.《長相思》相柳＆小夭

《長相思》根據桐華的同名小說改編，是由楊紫、張晚意主演的古裝神話劇，述了流落大荒的皓翎王姬小夭（楊紫 飾）歷經百年顛沛之苦，在清水鎮成為懸壺為生的玟小六，機緣之下與瑲玹（張晚意飾）、塗山璟（鄧為飾）、相柳（檀健次飾）、阿念、赤水豐隆等人上演了一場關於親情、愛情、友誼的糾葛故事。

網評近年經典古裝陸劇推薦CP6.《一念關山》寧遠舟＆任如意

《一念關山》是由劉詩詩、劉宇寧主演的古裝傳奇劇，講述了以任如意（劉詩詩飾）、寧遠舟（劉宇寧飾）為首的熱血小分隊，從梧都前往安都，一路披荊斬棘、並肩作戰，最終換得天下太平、草木長青的傳奇冒險公路故事。

【相關圖輯】大陸8位美胸女星 柳岩脂肪長在對的地方「她」獲封中國第一美胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

網評近年經典古裝陸劇推薦CP7.《玉骨遙》時影＆朱顏

《玉骨遙》根據滄月小說《朱顏》改編，是由肖戰、任敏主演的東方奇幻浪漫愛情劇，講述了孤高清冷的空桑皇太子時影（肖戰飾）及熱情仗義的赤族郡主朱顏（任敏飾）因一花之恩結下命劫夙緣，時影陪伴朱顏成長，兩人共同守護空桑王朝的故事。

網評近年經典古裝陸劇推薦CP8.《蒼蘭訣》東方青蒼＆小蘭花

《蒼蘭訣》改編自九鷺非香的同名小說，是由虞書欣、王鶴棣主演的古裝愛情仙俠劇，講述了仙女小蘭花（虞書欣飾）與月尊東方青蒼（王鶴棣飾）因意外互換身體，由此產生的一段甜虐交織的愛情故事。

【相關圖輯】陸劇推薦｜10部「平行時空穿越」偶像劇：循環初戀、超時空戀人…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

網評近年經典古裝陸劇推薦CP9.《東宮》李承鄞＆曲小楓

《東宮》是根據匪我思存的同名小說改編，由陳星旭、彭小莧主演的古裝言情劇，講述了本是西州國的九公主曲小楓（彭小莧飾），因為和親踏上了中原之路，與豊朝太子李承鄞（陳星旭飾）之間發生的感情糾葛的故事。

網評近年經典古裝陸劇推薦CP10.《雲之羽》宮子羽＆雲為衫

《雲之羽》是由虞書欣、張凌赫主演的古裝諜戰愛情劇，無鋒刺客雲為衫（虞書欣飾）計劃混入宮門，卻遇宮主與繼承人遭殺。四公子宮子羽（張凌赫飾）意外成宮主，雲為衫轉而接近並嫁給他。面對新挑戰，她只能利用看似無能的宮子羽。

延伸閱讀：

請好好珍惜！最能「同甘共苦」的4星座女，巨蟹是最堅強的後盾，「這位」願意為愛犧牲

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】