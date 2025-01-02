消失女星漸退娛圈做幸福人妻「一口氣曬多張近照」兒子萌樣曝光
撰文：聯合新聞網
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愷樂4年前因捲入羅志祥和周揚青的感情糾紛，幾乎在演藝圈神隱，期間她傳出和上海醫生結婚又離婚，今年9月她無預警宣布自己已經當媽，原本沒在經營社群的她，也開始和網友分享生活點滴，她12月31日更一口氣分享自己的孕照和兒子萌照，讓網友又驚又喜。
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愷樂如今過著幸福人妻的生活，回到演藝圈的可能性微乎其微，但當媽的她也不吝分享生活近況，她日前才發文透露，表示奶奶只要經過糖葫蘆的攤販都會特別買給她吃，讓她特別感恩，直呼：「心裡也甜甜。」2024年最後一天，她更放送小孩萌照和大肚孕照，寫下「謝謝2024」，網友也紛紛留言祝她新年快樂。
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