林青霞被質疑曾整容　手指臉上一位置無奈回應：整了怎麼會是這樣

林青霞1973年當年才19歲，就以《窗外》出道走紅，她的清新氣質與美，至今無人能敵。去年歡度70歲大壽的她，狀態依舊還是很好，過往還曾被懷疑她的美貌都是靠整容，她也親自說清楚。



林青霞1973年當年才19歲，就以《窗外》出道走紅。（《窗外》劇照）

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她曾上節目時，被3位男主持人逼問：「你有整容嗎？」林青霞毫舉起手發誓：「從頭到腳沒有一個地方整過容。」她表示自己的雙眼皮常常被懷疑是動過手腳，她笑說：「還有人說我鼻子整過，下巴也有人說過。」邊說她邊指著自己下巴無奈地說：

「如果整了怎麼會是這個樣子！」



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