中港台影后演技誰「最頂」？林青霞戲路廣卻不敵一個「香港小姐」

一齣好的電視劇、一部好的電影，除了劇情外，最受矚目的便是演員的演技，活靈活現的演技可以帶領觀眾立刻進入到劇情中，華語影壇中人才濟濟，有許多顏值、實力並存的演員，每個人心中肯定都有個演技一流的演員，對此，一名台灣網友好奇拋問，華語影后中演技「最頂」的是誰，掀起討論。



一名台灣網友在PTT開啟話題，表示談及華語影帝，眾人鐵定一致點名梁朝偉，認為他的演技無庸置疑，不過影后部分卻鮮少有人討論，原PO認為台灣、香港、中國大陸女演員中，林青霞演技最好！

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他指出林青霞可以從清純玉女演到江湖大俠，甚至時代悲劇下的文藝女青年，抑或是八百壯士的女英雄，各種角色都能駕馭，與氣場強大的男演員對戲也不會淪為花瓶，「總之好人壞人、男人女人、可愛妖豔都可以接受」，大讚林青霞為「天生演員！」

他指出林青霞可以從清純玉女演到江湖大俠。（《笑傲江湖II東方不敗》劇照）

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貼文曝光，許多網友點名張曼玉：

「只能是張曼玉了」

「女演員想一想應該是張曼玉」

「腦海中第一個浮現的人選就是張曼玉～」

「秒想到張曼玉，林青霞戲路很廣但不代表演技最好」

「張曼玉啦！新生代我想不出來誰可以比肩」

「張曼玉，完全被甜蜜蜜裡面演技折服」

「張曼玉的哭戲。」



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另外，還有其他網友點名：

「蕭芳芳、梅艷芳，能把喜劇悲劇的情緒都演得極好，才叫演技頂」

「鞏俐才是可以霸氣，也可楚楚可憐，再來是周迅、葉德嫻」

「張曼玉、楊紫瓊、葉德嫻、吳君如」

「好像沒人提到李心潔，當年第一部戲拿了柏林新人獎，後來見鬼金馬金像一起拿，很喜歡李心潔的眼神」

「楊紫瓊被大家遺忘了嗎？」

「張曼玉跟舒淇，舒淇再演戲的時候太有魅力了」



近期演員則有人點名謝盈萱：

「謝盈萱>鞏俐>舒淇>張靜初>周迅」

「近年也想到謝盈萱，角色多元，蠻會演的。」



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張曼玉以《青蛙王子》首登大螢幕，甫步入影壇及打響名號，該部票房被評為香港十大最賣座電影，共獲得5屆香港電影金像獎影后，4屆台灣金馬獎影后，也曾獲柏林影展影后物及康城影展影后，精湛演技備受肯定。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】