劉家昌逝世｜被林青霞踢爆這樣對待前妻甄珍：讓巨星拎那些東西…

劉家昌2日癌逝，享壽81歲。他與前妻甄珍的愛恨情仇長達半世紀，晚年兩人的口水戰打不停，兒子章立衡（原名劉子千）也被捲入。據悉，過去金馬影后林青霞就曾透露劉家昌與甄珍私底下的互動。



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林青霞過去曾在《雲去雲來》書中分享自己生活中的瑣事，當然也包含與甄珍相識的過程，以及看見甄珍與劉家昌私下互動的模樣。她透露，有回在香港機場巴士上，看見劉家昌兩手空空上車，甄珍則在後方提著大包小包隨後上車，這個場景讓她相當震驚，她也在書中寫道：

「怎麼可以讓巨星拎那些東西，自己也不幫忙！」



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此外，林青霞也提及有回與劉家昌、甄珍一起用餐：

「在吃白灼蝦時，甄珍她總是先把蝦頭咬掉，蝦殼剝了，放在小碗裡交給劉導演，劉導演也吃得理所當然。」



書中多次紀錄劉家昌無視甄珍的事蹟。

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