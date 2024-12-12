林青霞鄧麗君昔日比堅尼露肉照出土 二人原來識於微時曾同遊法國
撰文：聯合新聞網
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林青霞1973年當年才19歲，就以《窗外》出道走紅，她的清新氣質與美，至今無人能敵。日前度過70歲大壽的她，過往美照又被網友挖出來，有一張是她同框已故的鄧麗君，雙姝一起穿上比堅尼，在當時是超級大膽，讓網友陷入瘋狂。
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林青霞和鄧麗君感情很好，是高中同學，有網友找出她們過去一起去法國旅遊的照片，林青霞穿上酒紅色比堅尼、鄧麗君則換上黑色連身式泳裝，完全沒有修圖，兩位女神美出新高度，林青霞曾分享，她倆曾一起去高級餐廳吃飯，服務生因為她們而分心，盤子都拿不穩了。
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