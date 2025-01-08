天王嫂「零蚊出租豪宅」租客被傳是2位圈中人　租4年慳逾百萬港紙

昆凌6年前花了5千萬（台幣、下同）在台北內湖區買樓，原本是要讓媽媽搬來台北居住，但最後媽媽沒有北上，因此昆凌就將房子出租，租客正是王子（邱勝翊）與毛弟（邱宇辰），不過昆凌很大方，竟沒有收房租，免費租給倆兄弟。



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昆凌6年前花了5千萬（台幣、下同）在台北內湖區買樓，原本是要讓媽媽搬來台北居住，但最後媽媽沒有北上，因此昆凌就將房子出租。（IG@hannah_quinlivan）

據「鏡週刊」報導，昆凌與王子及毛弟交情好，所以2021年將內湖區的房子租給他們，雖然名義是租，但其實昆凌並沒有收房租，他們每月只需自付水電費、管理費，而該社區的房子一戶是近百坪，房租每月約18萬，所以推估王子與毛弟住4年下來，可以省掉864萬。對此，王子與毛弟所屬經紀公司喜鵲娛樂則回應，藝人的私事不會過問。

據「鏡週刊」報導，昆凌與王子及毛弟交情好，所以2021年將內湖區的房子租給他們。（FB@邱宇辰）

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