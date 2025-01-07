周杰倫J女郎收柬埔寨豬仔求救信　揭新型詐欺手法籲大眾提高警覺

過去曾當過周杰倫「J女郎」的台灣女星李思潔近年來活躍於網路短影音平台，不僅以有趣內容吸引眾多粉絲，還成功將流量轉化為商機。然而，近日她卻遭遇了一起令人咋舌的詐騙事件，讓她不得不公開提醒大眾保持警覺。



過去曾當過「J女郎」的台灣女星李思潔近年來活躍於網路短影音平台。（FB@李思潔-短影音搞笑女王）

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李思潔透露，最近收到一名自稱粉絲的求救訊息。對方稱自己因疫情期間找尋高薪海外工作而遭騙，被送往柬埔寨從事詐騙活動，隨後又被轉至緬甸園區。該粉絲表示，目前只需支付「賠款」即可被送往泰國機場，並請求李思潔動用人脈與資源協助她返回台灣。對方還提到，其家人無力償還相關費用，報警後也未有結果，進一步要求李思潔親自到警局報案。

起初，李思潔對此存疑，並多次要求對方提供更多資料，甚至收到了對方家屬信息及泰國手機號碼。然而，當雙方私訊背景突然被更換為《魷魚遊戲》的圖片時，李思潔察覺異樣，認為對方的行為與求救情境不符。為求謹慎，她撥打台灣反詐騙專線並親自前往警局求證，最終確認這是一種新型詐騙手法。對方似乎並不害怕她報警，甚至以多種方式拖延或試圖混淆視聽。

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事件曝光後，引發網友熱烈討論。部份人懷疑對方可能真遭困境，也有台灣律師出面證實自己收到過類似訊息，內容幾乎一致。一些網友則認為，詐騙者可能在確定目標不上鉤後故意浪費其時間以示報復，類似手法近年來屢見不鮮。李思潔最終封鎖對方並提醒大眾，遇到類似情況務必提高警惕，並透過官方渠道確認真偽，避免落入詐騙圈套。

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