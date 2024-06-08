玫瑰的故事｜人物關係解構　劉亦菲與林一霍建華拍拖還嫁給「他」

陸劇《玫瑰的故事》即將開播，這部戲劇在還未開播前，就已在許多人的待播清單裡，除了是因為「神仙姐姐」劉亦菲主演的現代愛情劇沒有不看的理由外，這部改編自1981年當代小說家亦舒的同名長篇小說，講述現代女性愛情觀的內容，在當年可說是人人必捧的聖典。



在期待《玫瑰的故事》開播前，就讓我們先來了解這部陸劇的人物關係，以及女主角「黃奕玫」這朵黃玫瑰面對愛情的勇敢與直覺吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《玫瑰的故事》黃亦玫，所有女人對愛情的理想型

為什麼亦舒的《玫瑰的故事》自1981年問世後，至今仍能讓讀過這本小說的人動容？能讓兩個世代的演員、導演接連翻拍這個故事？導演與編劇用「做好了決定就不再回頭、即使事過境遷也不後悔」來形容黃亦玫，這不就是現代女性對愛敢愛敢恨的翻版嗎？只是劇中的黃亦玫沒有恨，而是用淡然與豁達來面對。

劉亦菲從22歲演到40歲，神情轉換超厲害

陸劇《玫瑰的故事》以劉亦菲是演的「黃亦玫」作為主角，講述一名從小被人人寵著、對於自己愛情有著絕對主導權的現代愛情故事。面對愛情，不是剛烈的敢愛敢恨，而是用她的柔軟面對愛與不愛。劉亦菲在劇中也詮釋黃亦玫從22歲到40歲之間所擁有的4段愛情，劇中的她，歲月雖不在她臉上畫上痕跡，但卻能從眼神的神情轉換間，看到22歲的她對於愛是充滿童話夢幻的；到了40歲，對於愛卻是一種相知相守的淡然。

《玫瑰的故事》劉亦菲的四個男人1：莊國棟 (彭冠英飾)

在陸劇《聽說你喜歡我》裡有點霸道又有些柔軟的彭冠英，在《玫瑰的故事》中飾演劉亦菲第一段戀情中的男主角莊國棟，她對莊國棟的愛是濃烈的、直白的，可以一下就撲到莊國棟的懷裡，給予他大大的擁抱與熱吻。

然而莊國棟卻非單身，有未婚妻的他，與黃亦玫之間的愛情不被世人看待，也只把黃亦玫的愛情，當成了一段偶遇，依舊與未婚妻完成婚約，這讓黃亦玫受傷不已，也因而離開了傷心地。或許，也是因為莊國棟，讓黃亦玫的愛情，從充滿浪漫轉變成腳踏實地。

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《玫瑰的故事》劉亦菲的四個男人2：方協文 (林更新飾)

黃亦玫的第二段愛情，在導演眼裡來說是一種讓步。這段愛情讓黃亦玫步入了婚姻，嫁給了方協文這個老實人。由林更新飾演的方協文，一改過往在陸劇中常有的霸氣感，以樸實無華的形象出現在劇中，也讓天仙姊姊劉亦菲體驗到人間的柴米油鹽醬醋茶，也讓她在劇中體驗了生產、當了媽媽。

不過在亦舒的《玫瑰的故事》小說裡，黃亦玫沒有因為走進了婚姻就讓自己埋沒在婚姻裡，反而像是一種「交代」，黃亦玫嚮往的是不被束縛，而方協文想要的是一股穩定，於是黃亦玫把結婚生子的必要交代完畢後，又瀟灑地轉身找回自己。

《玫瑰的故事》劉亦菲的四個男人3：溥家明 (霍建華飾)

來到了黃亦玫的第三段戀愛，是在離婚後找到的靈魂伴侶。《玫瑰的故事》導演汪俊管這段關係叫做「靈魂共振」，由霍建華飾演劉亦菲的第三任男友。

劇中兩人沒有結婚，也沒有結果，卻相伴到生命的最後一刻。在《玫瑰的故事》中，霍建華所飾演的溥家明，與黃亦玫互相把最炙熱的愛給了對方，即使溥家明身患絕症，也廝守陪伴到最後。

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《玫瑰的故事》劉亦菲的四個男人4：何西 (林一飾)

何西，不曾出現在小說裡、而是在電視劇《玫瑰的故事》中全新被塑造的新角色。由《至我們暖暖的小時光》裡受到大家矚目的188公分長腿帥哥林一飾演。劇中不是他改變了黃亦玫的愛情觀，反而是有了一定人生閱歷的黃亦玫，變成了何西的人生導師，在他人生最低潮的時候，幫助他重新燃起信心。也是在第四位男人的出現後，完成了黃亦玫從少女變成成熟女性的蛻變。

看完劉亦菲與霍建華、林一、彭冠英、林更新談的戀愛之後，是不是越來越期待這部陸劇的上架啦！

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