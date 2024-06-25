防曬美白｜劉亦菲牛奶肌4大保養術　從飲食到揀保養品防夏日曬黑

劉亦菲是演藝圈出了名的美肌女神，那吹彈可破的白皙牛奶肌更是讓眾人羨慕，日前出席時尚品牌寶格麗活動，也輕鬆駕馭一襲螢光綠禮服，甚至與李現搭檔到雲南大理拍攝《去有風的地方》曬了整整3個月也還是白得離譜，讓人忍不住好奇究竟仙女姊姊是如何美白的？



以下從美白飲食、美白保養到防曬秘訣一次解析，一起把劉亦菲美白秘訣收藏起來，這個夏天就不怕曬成小黑炭啦！

女神劉亦菲的內外兼備美白術，令你夏日白得自信！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

劉亦菲4個美白秘訣（微博@劉亦菲；01製圖）

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1. 每天吃美白食物

擦了瓶瓶罐罐美白精華卻不見成效？劉亦菲曾分享能養成白皙肌膚的關鍵，其實是在於「飲食」每天一定會至少吃一種美白食物，像是檸檬、番茄、薏仁、小黃瓜、櫻桃等等，這些食物含有豐富的維他命C、E和礦物質，能減緩肌膚老化、減少黑色素生成，讓肌膚越吃越透亮。

2. 防曬+墨鏡

翻開劉亦菲的社交賬號，不難發現只要戶外拍照，仙女姊姊幾乎都是墨鏡不離身，墨鏡能防護肌膚最嬌嫩的眼周肌膚，避免紫外線傷害，再搭配上全臉+全身擦防曬，每2~3小時補擦一次防曬，就可以達到最極致的防曬黑和曬老。

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3. 氣泡水洗臉法

先前劉亦菲曾在微博大方分享自己的獨門洗臉法，只見她拿出一盆水，在裡面用嘴巴咕嚕咕嚕呼氣，透過這樣自製「氣泡水洗臉法」可以讓洗臉時自帶泡泡，能促進肌膚血液循環，並且有效深層清潔毛孔與角質，方便清潔又省時。洗完後，還會發現肌膚變得更加透亮有光澤，真的是非常機智的洗臉方法呀！

4. 根據膚況挑選保養品

想要美白肌膚千萬別貪心！劉亦菲在選擇保養品時，會根據每天膚況進行調整，一天只選用一種機能型保養品，絕對不會把抗皺、保濕或抗痘等等保養品和美白保養品混用，可以避免過多複雜的成分在臉上，一次專攻美白，更能讓肌膚最大化地吸收美白保養成分哦~

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