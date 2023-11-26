劉亦菲減肥餐單　網友實測5日爆瘦6.5公斤　5斷飲食法極速瘦

圓臉女星在鏡頭前總是比較吃虧，劉亦菲、陳妍希就屬於這一類，因此她們在減肥上下了許多功夫。



近期小紅書上就盛傳劉亦菲的5日減肥食譜，靠著液斷、蛋斷、肉斷連續吃5天，靠著這樣吃劉亦菲5天就爆瘦6.5公斤！

劉亦菲5日減肥食譜超快見效！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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劉亦菲5日減肥食譜

DAY1蛋斷日：第一天以雞蛋為唯一食物，水煮蛋、炒蛋、荷包蛋、茶葉蛋可任選，一整天約吃8顆蛋，小編提醒高膽固醇的朋友執行前請先諮詢醫師意見。

DAY2液斷日：第二天以流質液體為主食，牛奶、乳酪、豆漿、蔬果汁都可以喝，也能喝少量的蛋花湯、紫菜湯，液斷日所有喝的東西都要盡量無糖。

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DAY3肉斷日：牛肉、雞肉、魚蝦等肉類蛋白質，要盡量簡單烹飪、少放調味料，也要挑選油脂較少的瘦肉。

DAY4果斷日：只吃含糖量少的水果，如藍莓、火龍果、西柚、蘋果、番石榴等。

DAY5菜斷日：最後一天只吃蔬菜，以菜葉或瓜果類為主，例如菠菜、生菜、綠葉菜類，也可以吃青瓜、菇類等。

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5日減肥食譜後的復食法

以上每天的食譜都要搭配3000ml的水，飲水量充足是必須的，小紅書網友實測劉亦菲5日減肥食譜，到第5天真的能瘦4-5公斤！但連續5天各種斷食後，復食的選擇也非常重要，基本上前3天都要以少許食物+大部分流食為主，各種湯湯水水、米粥、豆漿牛奶，以好消化的食物為主，第4天後再恢復固體食物，但要保持口味清淡。迎接年底聚會多，大餐後的還債，劉亦菲的減肥食譜建議收藏！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】