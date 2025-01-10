中居正廣道歉　強調桃色糾紛已和解「不影響演藝活動」無意退娛圈

日本綜藝天王中居正廣去（2024）年12月爆出疑似性侵富士電視台女員工，日本狗仔更是不斷「擠牙膏」曝光詳情。雖然日前中居正廣曾在付費的粉絲俱樂部上提及此事，但昨（9）天終於正式在官網上道歉，但他也強調部分報導內容跟事實有所出入。



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中居正廣昨天在官網上傳一份道歉文PDF檔案，只是似乎修改了多次，還保留「0109的複製的複製」的檔名。道歉文中則提到：

「對於因為這次事件造成各方困擾而感到抱歉，雖然報導內容與事實有所出入，但對於對方、相關的各個單位都深感抱歉。」



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中居正廣提到，因為自己先前在解決此事的過程中有約定保密義務，因此這陣子都盡量避免由他這邊傳出消息，然而仍因為這個問題造成自己在工作上的困擾，因此這次才選擇在自己能說的範圍內來傳達某些事情。

中居正廣坦承「確實有糾紛」，不過這件事情已經透過雙方的代理人（律師）達成和解，並強調「糾紛確實已經解決」，他也提到為了解決這次糾紛，非常真摯地面對由對方提出的提案，也有積極應對，也絕對沒有其他報導中提到的「暴力」。另外，因為本案的和解已經成立，中居正廣認為這對未來演藝活動不會造成影響，也會繼續下去。

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最後中居正廣澄清，本次糾紛除了當事人以外並沒有其他人涉入：「這次的糾紛都是因為我而造成的，雖然事情牽涉到另一方，但拜託大家不要針對本案以臆測的方式進行調查、誹謗、中傷等。」文末再度向大眾道歉。

中居正廣上傳道歉檔案。（nonbirinakai.co.jp）

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