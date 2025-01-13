中居正廣昔日出手觸碰宮澤理惠畫面曝光　木村拓哉一動作護花獲讚

中居正廣身陷性醜聞風暴，節目與廣告代言陸續被取消，有日本網友就挖出，過去中居正廣曾在節目上對宮澤理惠毛手毛腳，木村拓哉、香取慎吾則出手制止。



【圖輯】點圖放大看中居正廣昔日出手摸宮澤理惠畫面👇👇👇

+ 6

2000年12月宮澤理惠登上「SMAP Secret X'mas Party」特別節目，此節目標榜無劇本，讓SMAP成員自行發揮，當時是草彅剛以朋友的身份邀請宮澤理惠，而中居正廣則以幫忙夾咪為由，想要將手伸進宮澤理惠衣服下面時，遭到木村拓哉出聲制止，而宮澤理惠也嚇了一跳，趕忙將咪高峰接過來自己處理。

2000年12月宮澤理惠登上「SMAP Secret X'mas Party」特別節目，此節目標榜無劇本，讓SMAP成員自行發揮。（IG@riemiyazawa0406_official）

【圖輯】點圖放大看更多宮澤理惠近照👇👇👇

+ 17

之後中居正廣又多次用手觸碰宮澤理惠肩膀，坐在中居正廣旁邊的香取慎吾連忙將他拉開，而坐在遠處的木村拓哉看不下去，就自動坐到中居正廣與宮澤理惠中間，並拿起抱枕隔開，後面當宮澤理惠要將她帶來的蛋糕切開分給大家時，中居正廣又緊貼著宮澤理惠，轉身去拿杯子回來的木村拓哉見狀，就一把將中居正廣拉起來，並與香取慎吾聯手對他進行「制裁」。

【懶人包】綜藝天王性醜聞連環被爆 傳曾逼炮友墮胎 畀萬五蚊港幣敷衍了事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

當時大家認為的節目效果，如今中居正廣捲入性醜聞風暴，網友的看法就認為他的行為很噁心，對女性很不尊重，紛紛為宮澤理惠抱屈，也有不少稱讚與木村拓哉與香取慎吾：

「香取跟木村都在保護宮澤理惠。」



【同場加映】中居正廣性侵｜被指吹噓陪瞓可換工作 網民疑前AV女優也是受害者

【圖輯】點圖放大看更多結城里緒菜的照片👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

宋慧喬爆被王家衛綁架3年！想落跑護照被沒收 成品出場僅6分鐘

新導演長片工作坊開跑！4大課程超強師資 報名資格曝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】