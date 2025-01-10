知名女主持遭小鮮肉「錯手胸襲兼揩到屁眼」：有被羞辱的感覺
撰文：聯合新聞網
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小S（徐熙娣）在節目《小姐不熙娣》上，與小鮮肉來賓演情境劇，會有現肢體接觸，不料卻慘男方胸襲又揩到屁眼，讓她氣的直呼「有被羞辱的感覺」。
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小S與鮮肉來賓ALL IN上演她因為暈眩昏倒，男方要扶住她的腰，不料卻發生失誤，差點讓小S走光露奶，讓她發怒「今天不是我露奶，是你們要露奶」，接著換另一位小鮮肉越河，沒想到又再爆意外，男方不僅不小心胸襲，還揩到小S屁眼，讓她整個人跪倒在地，一旁的來賓鍾欣凌嚇到高呼：
「幹嘛啦！」
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大家連忙上前將小S扶起來，越河連忙解釋是想要把她公主抱起，但有怕她往前衝。小S這次氣到大呼「搞什麼東西，我覺得我被羞辱到了」在場的人瞬間都笑翻。
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