星二代「伸出鹹豬手」撫摸外籍女子心口 僅被警方口頭警告未立案
撰文：TVBS新聞網
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日本女星篠原涼子與前夫市村正親的16歲大兒子市村優汰，日前遭一名外籍女子指控是鹹豬手，表示被他性騷擾，警方趕到現場後將他帶回訊問，經紀公司也Horipro也證實了這個消息。
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據日媒《女性SEVEN》報導，市村優汰在10月30日萬聖節當天，在東京港區打扮成經典電影角色「小丑」（Joker），沒想到當晚警局接到一名外籍女性報案，稱有人未經同意撫摸她的胸部，警方到場察看後，才發現被指控的對象正是星二代市村優汰，不過因為他還未成年，沒有正式立案。
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爆料人士指出，日本警方無法理解市村優汰為何有此行為，一度懷疑他是否喝了酒，但經過酒測沒有喝酒，受害者起初受到很大驚嚇，不過後來降低了懲罰念頭，考慮到市村優汰是未成年，沒有正式立案，最終僅以口頭警告處理。所屬經紀公司Horipro回應則對外表示：
「這次事件的經過是，他將手搭在走在路上的一對陌生情侶的女生肩上，並沒有飲酒，但他已經深刻反省自己的行為。」
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