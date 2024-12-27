綜藝天王性醜聞連環被爆　傳曾逼炮友墮胎　畀萬五蚊港幣敷衍了事

日本天團SMAP出身的綜藝天王中居正廣這陣子被爆出「桃色糾紛」，然而經日本狗仔隊深挖，發現疑似是與一位在電視圈工作的女性發生「非合意性行為」、也就是俗稱的性侵，他更因此祭出高達日幣9千萬元的「和解金」。此事在日本爆開，似乎也影響到中居正廣的工作，又有日本媒體爆料中居正廣原定昨（26）天進棚錄影竟臨時叫停，這也讓他訴苦：「好想退休！」



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根據日本娛樂雜誌《FLASH》昨天報導，原本在12月26日要進行《致中居正廣的週五微笑們》（暫譯，中居正広の金曜日のスマイルたちへ），然而報導傳開後突然在25號無預警停止錄影。不僅如此，中居正廣已經錄好的節目或是準備重播的節目，電視台都要緊急叫停並換成其他檔節目，尤其中居正廣在節目中都擔任主持人工作，幾乎沒有「剪掉畫面、照常播出」的可能，也因此電視台目前忙得焦頭爛額，趕緊下令工作人員準備要從頭開始的節目企劃。

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日本TBS電視台的某位人士指出，中居正廣的節目恐怕會全面喊停，狀況就跟另一綜藝天王松本人志「休止演藝活動」一樣：

「我認為中居正廣目前不可能出現在我們的節目上，我們電視台已經很不容易了，富士電視台應該會更疲於奔命。」



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不過電視台喊停節目，或許正合中居正廣的意思，《FLASH》指出中居正廣現在還跟周遭的人抱怨：「好想要退休。」似乎是在透露未來計畫。《FLASH》詢問中居正廣的律師此事是否屬實，對方則表示：「中居正廣沒有說過你提到的發言。」TBS的節目團隊也僅低調表示還在討論該如何處理中居正廣主持的節目，尚未有結論，因此難以對外發言。

另外，雖然《週刊文春》的報導中僅低調描述受害女性X子是在富士電視台工作的「電視圈女性」，但此前正好有一名富士電視台的女主播也稱自己在「去年6月」、「下雨的日子」遇上「生死關卡」，另一篇文章中她則提到自己6月身體狀況崩壞、7月入院，體重更跌到42公斤，加上至今仍深受PTSD所苦，都跟報導內容不謀而合，因此許多日本網友認為恐怕就是這位女主播受害。但因未經證實，不少人也提醒不要莫名幫人對號入座，以免波及無辜。

中居正廣過去的醜事更連帶被挖出，2018年他就被狗仔隊踢爆曾經強迫女方墮胎，還透過律師威脅：

「我會告訴妳爸媽妳不過是炮友」

「妳生了我也不會認這個小孩，也不會支付扶養費，我一輩子都不會見被生下來的小孩」



中居正廣被挖出當年逼女方墮胎的音檔。（X截圖）

就連SMAP的經紀人飯島三智都來勸說：

「生下炮友的小孩妳也不會幸福，我希望你們雙方都幸福呢。」



最終女方被說動，願意獨自去接受墮胎手術，不過接受手術需要爸爸中居正廣的墮胎同意書，雙方約在東京澀谷的宮下公園見面，據悉中居正廣給了女方日幣30萬元（約1.5萬港元）卻完全沒有道歉，但女方沒有收下。由於相關內容還有錄音檔、疑似中居正廣的簽名佐證，現在也在日網瘋狂流傳。

墮胎同意書（上圖）上的中居正廣簽名跟他其他地方出現的親筆簽名頗相似。（X截圖）

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