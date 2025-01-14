周姓歌手日本滑雪遇意外「傷口血肉模糊」乘搭雪地救護車離開

周湯豪去年11月在台北小巨蛋舉辦完兩場演唱會後，日前到日本滑雪度假，不料卻傳出意外，傷口血肉模糊，讓許多粉絲都相當擔憂。



周湯豪日前到日本滑雪度假，不料卻傳出意外，傷口血肉模糊，讓許多粉絲都相當擔憂。（IG@nickthereal4sho）

周湯豪日前到日本滑雪度假，不料卻傳出意外，傷口血肉模糊，讓許多粉絲都相當擔憂。（IG@nickthereal4sho）

【圖輯】點圖放大看更多周湯豪照片👇👇👇

+ 16

周湯豪近日在IG Story上曝光近況，影片中他先是乘搭雪地救護車離開，接著也分享醫護人員剪開小腿褲管的畫面，只見他小腿處出現三厘米以上的傷口，傷口處滿是鮮血。

昨天周湯豪則分享逛潮牌選物店、精品店的畫面，看起來恢復狀況不錯。（IG@nickthereal4sho）

據《ETtoday星光雲》，周湯豪在日本滑雪時不慎撞傷，但因為當地沒有醫院，只能先讓救護人員在現場縫合包紮。他受訪時則稱：

「不覺得痛耶，我很能忍的，謝謝大家關心！」



【相關圖輯】90年代香港性感女神「細女仲靚過阿媽」細數港台6大最美星二代（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 14

昨天周湯豪則分享逛潮牌選物店、精品店的畫面，看起來恢復狀況不錯。

【同場加映】盤點十位曾受傷藝人有位傷到要縫100針 阿嬌鍾欣潼撞傷頭入院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

韓劇「我的完美秘書」導演「酒後施暴」黑歷史被挖出 電視台急求諒解

「網美小三」奈奈子惹怒正宮！ 失寵慘遭富商趕出包養豪宅

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】