周姓歌手日本滑雪遇意外「傷口血肉模糊」乘搭雪地救護車離開
撰文：聯合新聞網
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周湯豪去年11月在台北小巨蛋舉辦完兩場演唱會後，日前到日本滑雪度假，不料卻傳出意外，傷口血肉模糊，讓許多粉絲都相當擔憂。
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周湯豪近日在IG Story上曝光近況，影片中他先是乘搭雪地救護車離開，接著也分享醫護人員剪開小腿褲管的畫面，只見他小腿處出現三厘米以上的傷口，傷口處滿是鮮血。
據《ETtoday星光雲》，周湯豪在日本滑雪時不慎撞傷，但因為當地沒有醫院，只能先讓救護人員在現場縫合包紮。他受訪時則稱：
「不覺得痛耶，我很能忍的，謝謝大家關心！」
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昨天周湯豪則分享逛潮牌選物店、精品店的畫面，看起來恢復狀況不錯。
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