3歲出道童星近況曝光「轉眼20歲變小美人」演真人版《工作細胞》
撰文：聯合新聞網
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日本電影《工作細胞》改編自漫畫家清水茜暢銷突破千萬冊的同名人氣漫畫，該片由曾執導過叫好叫座的喜劇電影《羅馬浴場》、《飛翔吧！埼玉》的武內英樹執導，找來永野芽郁、佐藤健、蘆田愛菜、阿部貞夫等實力派演員共同演出。
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阿部貞夫和蘆田愛菜在片中飾演的漆崎父女，為奇幻的故事增添更多人性溫暖。童星出身，曾立志當醫生的蘆田愛菜表示自己高中上生物課時，就在老師的推薦下讀了原作漫畫：
「這本書很有趣，也很有教育意義，我非常喜歡！」
對於此次和阿部貞夫睽違14年再次合作，蘆田愛菜直言很開心、很有安全感，常常戲外也覺得兩人就像真正的父女一樣。
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蘆田愛菜3歲就出道，全日本人看著她長大，不僅學業兼顧又漂亮，從國民妹妹變成國民媳婦， 日前是日本的成人式，她也換上華麗和服慶祝自己的20歲，正式宣告轉大人，她開心說：
「過去一直是大家守護我，從現在開始，我也要努力成為一個可以支持別人的人！」
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