小童星轉眼間22歲一畢業即拍黃Viu劇　曾獲新人獎演技備受肯定

22歲台灣女星盧以恩自童星出道至今，在戲劇圈累積不少作品，演技備受肯定，早前她自台北藝術大學電影創作學系畢業，近日又宣布加入新東家「凱渥」，事業心強的她，目前工作也滿檔，不但忙於拍劇，也投入舞台劇《穿越門中門》密集排練，對未來充滿期待。



盧以恩外型甜美清新，當年不到10歲就接觸戲劇，作品涵蓋劇集、電影及舞台劇等多領域，如台劇《終極一班2》、《天橋上的魔術師》等，曾以公視人生劇展《青苔》獲金鐘迷你劇集新人獎，也曾入圍台北電影節新人獎，成為具潛力的新銳演員代表。

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盧以恩過去因兼顧課業，不時需要向學校請假，但她始終堅持不懈，畢業後終於能全心投入於工作，對於未來充滿期待，新星演藝之路潛力無窮。她說，很開心能加入凱渥這個大家庭，向前輩們努力學習，成為一名更優秀的演員。今年她有多部作品陸續推出，包含黃Viu恐怖劇《都市懼集》、喜劇《省省吧！我家富貴發》，以及舞台劇《穿越門中門》，期待在不同類型角色中展現多樣的形象。

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