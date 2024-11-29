童星出身45歲前女主持切除子宮　術後臉腫被網民質疑割雙眼皮

45歲的前央視主持人瑶淼近年淡出主持界，她日前曬出一段坐在病床上的影片，只見她的臉有些腫脹，她自爆這2年婦科出了問題，所以決定切除子宮，目前已做完腹腔鏡微創子宮全切除手術，手術進行2小時，非常順利：「醫生建議說若是沒有生育需求了，可以選擇子宮全切，同時保留卵巢，我就採納了這個方案。」瑶淼說術後傷口小，疼痛在可接受的範圍，她也提醒並不是所有人都適合，要諮詢醫生建議。



【圖輯】點圖放大看更多瑶淼的樣子👇👇👇

+ 14

發出影片後收到不少網友留言關心，瑶淼一一回應提問，對於臉腫被網友誤以為去割雙眼皮，她笑說：

「這樣的留言不少，聲明一下，我的雙眼皮是天生的，從來沒有做過雙眼皮手術，現在看雙的太寬，是手術後水腫，過兩天就會恢復的。」



【相關圖輯】49歲徐若瑄患甲狀腺癌「女性第4癌症殺手」遇這5症狀須立即就診（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

瑶淼童星出身，8歲的時因主演電影《魔力》出道，也參演戲劇《鹽丁兒》，高中畢業後她考上了廣播學院播音系，先後在旅遊衛視、中央電視台當主播，之後主持《今日影評》、《1905影視頻》、《中國電影報道》及《佳片有約》等節目，2022年瑶淼從央視離職，轉戰經營社群，擁有140萬粉絲追蹤。

【相關圖輯】經期會傳染？研究揭「月經同步」有數得計 點解隔4個月又撞期？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

地標麥當勞將停業！台中「26年老店」11／30熄燈 在地人全崩潰

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】