TVB前童星錄影被騷擾 男方追問「1個人住嗎」拍檔嘲：明顯是單戀
撰文：ETtoday
出版：更新：
節目《飢餓遊戲》周日（6日）播出「我要成為好野人」上集，有張立東和風田師徒搞笑，加上賽制不按牌理出牌，播出收視開出好成績。本周新一集節目播出延續「好野人」獎金累積賽，還沒開錄就無預警找藝人玩遊戲，先坐上旋轉椅轉15圈，接著立馬站起來打兵乓球10下，女藝人冼迪琦還沒化妝就上場挑戰，男藝人見她素顏故意逗她：「小迪呢?」一旁的風田急忙護花：「不要欺負我的寶貝。」
【圖輯】點圖放大看TVB昔日童星冼迪琦IG靚相👇👇👇
+44
輪到峮峮時，風田和張立東竟搶著想進她房間，第一時間被峮峮擋住，沒想到王仁甫從旁用肉身轉移她注意，助攻張立東成功進到房內，更單獨和峮峮在裡頭待了1分鐘，雖然最後仍「滾出」房間，但張立東卻心滿意足地說：
「蠻香的。」
【圖輯】點圖放大看更多峮峮IG靚相👇👇👇
+19
遊戲其中一關是考驗藝人的心理分析，當冼迪琦被問到：
「如果接了一部吻戲，希望張立東還是風田演男朋友？」
【相關圖輯】羅梓龍三年驚變吳彥祖 盤點過去13位童星黎姿竟然唔係最靚？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
當眾人在解析女生的心態時，風田提到前一天錄影時女生似乎對他有好感：
「小迪好像蠻喜歡我的，她昨天還說以後都要我載她。」
張立東則不甘示弱：
「那你知道小迪有養兔子嗎？我還知道她的兔子叫心心。」
【相關圖輯】台灣綜藝要求女藝人當眾脫內衣惹負評 爭議性遊戲似大學迎新營（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
沒想到此話一出，王仁甫卻不看好：「很明顯張立東這種是單戀的類型。」張立東還被爆料趁錄影空檔時頻頻騷擾冼迪琦，瘋狂找話題聊天，甚至還問對方住哪裡。
昔日最美童星閃婚2年後閃離 前夫列「一家規」成離婚最大關鍵5歲出道童星新劇中「被判死刑」曬超強演技 觀眾集體哭乾了眼淚小童星轉眼間22歲一畢業即拍黃Viu劇 曾獲新人獎演技備受肯定被逼肛交姿勢讀劇本！兒童節目黑暗面曝光 安排童星拍性暗示畫面童星10歲出道轉眼22歲變小美人 遇狂粉一手影相一手伸入褲摸下體5歲出道「天才童星」暴風成長20歲變靚女學霸 拍啤酒廣告達天價
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】