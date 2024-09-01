5歲出道童星新劇中「被判死刑」曬超強演技　觀眾集體哭乾了眼淚

公視出品台劇《聽海湧》3大虐點讓觀眾十分心痛，還有在《俗女養成記》飾演「小蔡永森」的朱宥丞，拍攝《聽海湧》時年僅13歲卻在劇中透過眼神的轉變，他在第四集迎來最後一場戲後，全部劇迷淚崩，直呼：「我不行了！」、「哭到眼睛乾。」



朱宥丞5歲出道從童星蛻變，在《聽海湧》飾演臺籍戰俘監視員三兄弟的小弟「德仔」，此次演出對他來說是一大挑戰，因為是他從未曾深入理解的一段歷史，更不可能體驗過參與戰爭的經歷，他提到最難的一場戲，正是最後在法庭被判死刑的場景，「我一直在想像一個人絕望的心情，一個人在知道自己被判死刑時的震驚和不甘。」

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劇中，吳翰林在劇中想盡辦法偷換糧食以幫助連俞涵母子，被大哥黃冠智發現後直指吳翰林的行為是「通敵」，「說什麼我們要一起回去，你以為你還有那個性命可以回去。」但吳翰林認為即使是面對敵人，也不能罔顧弱小性命，兩人因截然不同的立場而產生嫌隙。



吳翰林談這場戲，他表示一開始是想幫助領事太太母子，看見這對母子的一抹微笑，對角色而已彷彿在艱困的戰地中與知己相遇，但隨著松野高志飾演的竹崎長官衝進來被痛毆，接著又引發兄弟兩人衝突，他形容「彷彿從天堂掉到地獄」，他也認為這場戲的難度極高，「一連串下來內心三溫暖、還被打到地上一直吃土，在身心不同層面上都是挑戰。」

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另外，由施名帥飾演的「羅領事」在法庭上不斷咬定吳翰林是殺害妻小的唯一兇手，被劇迷形容有如八點檔使壞演技：「根本是《聽海湧》版苗可麗！」

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