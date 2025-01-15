國寶級男神酒後擅闖民居「已達成和解」道歉認自私兼冇常識

日本「國寶級美男」吉澤亮日前驚爆酒後擅闖鄰居家被捕，形象大傷且遭代言廠商解約，他13日透過公司發聲明謝罪，公司表示目前已與鄰居和解。



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吉澤亮公司 Amuse 14日於官網發布了對於吉澤亮酒醉闖禍的最新回應，同時也公開吉澤亮本人的謝罪聲明。

吉澤亮本人發聲謝罪：

「此次因我所引發的極其自私且非常缺乏常識的行為，給大家帶來了巨大的困擾，在此我由衷地向大家表示深深的歉意。」



日本「國寶級美男」吉澤亮日前驚爆酒後擅闖鄰居家被捕。（IG@ryoyoshizawa_staff）

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他向受影響的劇組、代言廠商、鄰居、網友粉絲致歉：

「對於此次事件的原因，有人指出或許是因為我心生傲慢。為了避免類似的事情再次發生，我會認真接受大家的批評意見，深刻地反省自己，重新審視內心。」、「對於慷慨地原諒我的鄰居，以及所有相關人士和支持我的粉絲們，我絕不會再辜負大家的信任，我會正視自己，不斷努力，變得更成熟。」



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Amuse官方聲明，表示向鄰居誠心致歉，透露雙方已和解，吉澤亮本人深刻反省了。公司表示吉澤亮會努力成為更優秀的演員，讓大眾看到他成長的模樣，希望大家繼續支持吉澤亮。

而吉澤亮酒後釀禍，演藝活動受影響，Amuse則表示會與各方協商後再做出應對。

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此外，公司聲明中提到，有看到網上出現像是「鄰居只是闖進來一下就報警太誇張了」類似的評論，公司指出，一來鄰居當下並不知道闖入者為吉澤亮，二來無論什麼情況，有人擅闖自宅時報警是完全合理且理所當然的行為，呼籲停止批評鄰居，直言：「這一切的責任全在吉澤本人」，公司也懇請媒體勿在住宅附近進行採訪，避免為當地居民帶來困擾。

吉澤亮醉後闖民宅遭逮，Amuse表示已和對方和解。（IG＠asmart_official）

吉澤親自回應道歉。（IG＠asmart_official）

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