綜藝天王爆密室性醜聞「恐被全面封殺」節目被停播　違約金達天價

52歲日本「綜藝一哥」中居正廣去年（2024）12月被爆出性醜聞，並砸9000萬日元揞口費和解，然而內幕仍不斷被挖出，目前手上節目開始停錄、停播，連1月7日播出的新年特別節目，身為主持人的他畫面全程被被刪光，主持一哥的地位如今面臨被封殺的窘境。



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據日媒《Sponichi Annex》報導，中居正廣、笑福亭鶴瓶共同主持新年4小時特別節目《ザ！世界仰天ニュース》（世界上讓人吃驚的新聞），結果關於他的畫面完全消失，直接切換節目嘉賓與其他主持人，節目並未以字幕或其他方式對中居的畫面刪除進行說明。節目下集預告中，中居正廣的身影仍然沒有出現，也沒有任何解釋。除了新年節目畫面遭刪，他原定10日在TBS主持的《中居正廣的金曜日微笑計畫 新春特別篇》，已經宣佈改播其他節目，接著11日在朝日電視臺的主持節目《中居正廣的星期六會議》，也確定更換內容。

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富士電視臺8日宣佈，中居正廣主持的《誰to中居 》（だれかtoなかい）原定12日播出的內容要暫時停播。該節目才宣佈新的搭檔主持人是岡田准一，錄製的內容原本要在12日放送。

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中居正廣是偶像天團「SMAP」的隊長，即使團體解散仍擁有國民級人氣，轉戰主持界穩居一哥寶座多年，不料走紅數十年，卻爆出2023年發生「密室性醜聞」。據《週刊文春》7日最新報導，受害女性向富士電視臺知名女主播傾訴自己的遭遇，並尋求幫助，電視臺除了女主播，還有醫生與一位高層主管B，女主播的確友關心受害女性，然而，電視臺並未針對事件展開進一步調查，也沒有約談中居正廣。娛樂圈人士指出，這源自富士電視臺的「不良習慣」，對於敏感事件處理顯然不夠積極，應對政策受到外界批評。

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而中居正廣如今主持節目全部暫停，兩家廣告代言被撤，廣告界人士透露，他的醜聞恐怕會帶給大眾負面印象，未來很難再接新代言，更預測光是代言「SoftBank」的違約金，就可能高達10億日元。

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