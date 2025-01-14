消失女星曾涉毒被捕毀星途「疑下海做陪酒」罕見露面睇唔出已38歲

現年38歲的日本女星澤尻英龍華，演出知名日劇《一公升的眼淚》爆紅，演藝事業來到巔峰，怎料2019年卻染上毒癮遭捕，自毀前程走下坡，在螢光幕前消失4年，還曾一度傳出做陪酒的工作，近日她罕見露面，看起來狀態良好。



攝影師兼導演蜷川實花最近在京都舉辦藝術展，澤尻英龍華前去參展。（IG@ninagawamika）

只見澤尻英龍華留著短黑髮，搭配著凍齡的臉蛋和前額瀏海，看不出來實際年齡。（IG@ninagawamika）

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攝影師兼導演蜷川實花最近在京都舉辦藝術展，澤尻英龍華前去參展，只見她留著短黑髮，搭配著凍齡的臉蛋和前額瀏海，看不出來實際年齡，只見她開心喊著「耶～閃閃發光～」，並露出笑容，和蜷川實花對著鏡頭揮揮手。

現年38歲的日本女星澤尻英龍華，演出知名日劇《一公升的眼淚》爆紅。（《一公升的眼淚》劇照）

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蜷川實花事後也在IG發文表露心聲，坦言希望未來還可以和澤尻英龍華一起工作，並大力稱讚，「果然，她依舊是如此有魅力」。另外當天也前去參展的男星窪塚洋介，也在IG發出限時動態，分享兩人合照，過去曾在《整容天后》 （ヘルタースケルター）合作的兩人，再度掀起日網友的回憶殺，窪塚洋介欣慰地說：

「看到英龍華的狀態很好，真是太好了。」



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事實上日媒《日刊大眾》曾報導，2022年有一名自稱是酒店經紀人的網友爆料，澤尻英龍華到會員制酒店上班，地點在六本木，引起熱議，有人認為沒看到實際照片，直呼不相信，也有人好奇討論：

「澤尻英龍華真的在六本木嗎？好想付錢去見她」、「感覺澤尻英龍華從頭到尾都會不爽的表情說『沒什麼』就結束了」、「澤尻英龍華去夜店陪酒好像真實版《整容天后》」。



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