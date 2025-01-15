男星淡出學佛捲入殺人案　圈中好友揭對方生活低調　不清楚其近況

撰文：聯合新聞網
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李威淡出台灣演藝圈9年，近年來專心學佛，但近期則捲入精舍命案，二度遭到檢查官傳喚作證，訊後請回。事件曝光後，與李威情同兄妹的李妍瑾則透露他的近況。

李威淡出台灣演藝圈9年，近年來專心學佛。（視覺中國）

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李威昔日以台劇《吐司男之吻》走紅。（《吐司男之吻》劇照）

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男星被踢爆偷食「藏大量安全套及壯陽藥」不知悔改仲話玩得好開心

據「ETtoday星光雲」報導，李妍瑾提到過去與李威兄妹相稱，而他也常會邀朋友們一起吃飯聚會，但是近幾年李威變得比較低調神隱，2023年她結婚時邀請李威來參加婚禮，但他沒有現身出席，所以對於他的近況也不太清楚，現在新聞爆出，她有留言給李威，但認為他應該不會回覆。

李妍瑾與李威情同兄妹。（ig@li_yen_chin）

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