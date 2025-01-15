男星淡出學佛捲入殺人案　圈中好友揭對方生活低調　不清楚其近況

李威淡出台灣演藝圈9年，近年來專心學佛，但近期則捲入精舍命案，二度遭到檢查官傳喚作證，訊後請回。事件曝光後，與李威情同兄妹的李妍瑾則透露他的近況。



李威淡出台灣演藝圈9年，近年來專心學佛。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多李威昔日靚相👇👇👇

+ 9

李威昔日以台劇《吐司男之吻》走紅。（《吐司男之吻》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《吐司男之吻》劇照👇👇👇

+ 9

據「ETtoday星光雲」報導，李妍瑾提到過去與李威兄妹相稱，而他也常會邀朋友們一起吃飯聚會，但是近幾年李威變得比較低調神隱，2023年她結婚時邀請李威來參加婚禮，但他沒有現身出席，所以對於他的近況也不太清楚，現在新聞爆出，她有留言給李威，但認為他應該不會回覆。

李妍瑾與李威情同兄妹。（ig@li_yen_chin）

【圖輯】點圖放大看更多李妍瑾照片👇👇👇

+ 21

延伸閱讀：

昔傳婆媳不合！哈林全家替94歲母親慶生 張嘉欣與婆婆互動曝

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】