男星捲殺人案被傳喚作證 昔日組男團出道做偶像 舊隊友回應事件
撰文：聯合新聞網
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男星李威淡出台灣演藝圈9年，近年來專心學佛，但近期則捲入精舍命案，二度遭到檢查官傳喚作證，訊後請回。而林佑威過去曾與李威組成男團「WEWE」，被問及此事也鬆口回應。
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男星林佑威2000年曾與李威一起組成男團「WEWE」出道，近年來他的演藝事業轉往大陸發展。據《ETtoday星光雲》報導指出，林佑威被問及李威捲入北市精舍殺人案一事，表示兩人已經很久沒聯絡，而他也透過經紀人回應：
「他（林佑威）在中國應該沒特別留意，而且這是（社會）案件他也不好發表什麼意見。不好意思」。
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