Angelababy《相思令》突然解禁　一口氣上架五集　演技獲讚有進步

Angelababy主演的古裝劇《相思令》突然空降播出，熱度直接飆到第二名，也是楊穎在前年被官方「軟封殺」後，再有新劇播出，也宣告復出。



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陸劇《相思令》預告：「君府失去的所有，我都會以君綺羅的身分，一筆一筆地奪回來。」



有雙重身份，君家大小姐心懷秘密，一心只想復仇，Angelababy楊穎，總算以新劇回歸。

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陸劇《相思令》預告：「既然契約不成，就請將軍把行商令還給我，你我從此井水不犯河水，少廢話，把行商令交出來。」



搭檔宋威龍，劇中想互相利用，卻逐漸產生感情，20日《相思令》突然宣布開播，一口氣釋出5集，外界讚賞Angelababy演技進步，認為是她重返演藝圈的一道曙光。

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其實2023年5月就拍完，同年底Angelababy遭爆觀賞「瘋馬秀」遭軟封殺，原定《相思令》播出也受影響，距離煞科近兩年終於上架後迅速登上熱搜，奪下大陸戲劇熱度榜第2名。

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陸劇《國色芳華》預告：「拿著一枚銅錢，就敢跟花鳥使談生意，妳是第一個。」



同期的《國色芳華》則是熱度第一，頻道播放量飆破10億，拿下微博9.3高分，單集吸引13家廠商，但白鹿《白月梵星》也來勢洶洶，一度超越《國色芳華》奪冠。

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陸劇《異人之下之決戰！碧遊村》：「千萬別從你的嘴巴裡，說出來不歡迎之類的話，我們這個旅行社都是瘋子。」



同檔期還有，《異人之下之決戰！碧遊村》，剛上架熱度第4名，看點除了侯明昊對戰彭昱暢，還有台灣女星文淇參演，一場水面武打戲，獲得一致好評，這波陸劇收視大戰持續。

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