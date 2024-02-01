Angelababy被軟封殺專心湊仔　事隔3個月終解禁　張嘉倪則下場慘

大陸女星Angelababy（楊穎）和張嘉倪因欣賞瘋馬秀打卡引發爭議，遭到中國當局軟封殺，不過網友發現Angelababy的微博、抖音、百度號等帳號經過三個月封殺期已逐一解除禁言，似正式回歸。



Angelababy因看了LISA在瘋馬秀的表演被網友拍到，而在被封殺期間，她將心思擺在兒子「小海綿」身上，反觀女星張嘉倪，仍是被中國封殺的狀態，有人爆料，張嘉倪應是會被封殺至1年左右，因Angelababy是單純被路人偷拍到，張嘉倪卻是主動打卡。

【圖輯】點圖放大看更多Angelababy今昔對比照及更多近照👇👇👇

+ 44

Angelababy這三個月內不但遭到遭到央視刪除表演片段、缺席錄製《聽說很好吃》，甚至主持10年的節目《奔跑吧！兄弟》也未見其身影，Angelababy和男星宋威龍搭檔主演的新劇《相思令》原本上架遙遙無期，但如今隨著解禁應該播出日期也露出曙光。

【同場加映】盤點7位美貌不輸明星圈中人 有位「翻版Angelababy」身材超火辣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

影／遭尪當街猛踹…選美小姐大叫坐地哭泣畫面曝光 北市警通報家暴

女星患第4期癌症 已規畫葬禮：這些人我不想看到他們來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】