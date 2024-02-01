Angelababy被軟封殺專心湊仔 事隔3個月終解禁 張嘉倪則下場慘
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸女星Angelababy（楊穎）和張嘉倪因欣賞瘋馬秀打卡引發爭議，遭到中國當局軟封殺，不過網友發現Angelababy的微博、抖音、百度號等帳號經過三個月封殺期已逐一解除禁言，似正式回歸。
Angelababy因看了LISA在瘋馬秀的表演被網友拍到，而在被封殺期間，她將心思擺在兒子「小海綿」身上，反觀女星張嘉倪，仍是被中國封殺的狀態，有人爆料，張嘉倪應是會被封殺至1年左右，因Angelababy是單純被路人偷拍到，張嘉倪卻是主動打卡。
【圖輯】點圖放大看更多Angelababy今昔對比照及更多近照👇👇👇
+44
Angelababy這三個月內不但遭到遭到央視刪除表演片段、缺席錄製《聽說很好吃》，甚至主持10年的節目《奔跑吧！兄弟》也未見其身影，Angelababy和男星宋威龍搭檔主演的新劇《相思令》原本上架遙遙無期，但如今隨著解禁應該播出日期也露出曙光。
【同場加映】盤點7位美貌不輸明星圈中人 有位「翻版Angelababy」身材超火辣（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
Angelababy疑似冇份拍《奔跑吧》 新一季嘉賓名單驚見另一女神Angelababy疑耍大牌《奔跑吧》玩遊戲輸不起 要新疆藝人幫手擦鞋Angelababy神隱至今終露面 瘦到塊面幾乎無肉 網民：像老了10歲Angelababy陷瘋馬秀爭議疑遭2個陸綜封殺 消失半個月微博講呢啲Angelababy陷瘋馬秀爭議 新一季《奔跑吧》冇佢份 網民估被封殺2023年9位陸劇女星「超低分伏劇」Angelababy《塵緣》僅得豆瓣5分
延伸閱讀：
影／遭尪當街猛踹…選美小姐大叫坐地哭泣畫面曝光 北市警通報家暴
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】