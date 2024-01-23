Angelababy疑耍大牌《奔跑吧》玩遊戲輸不起　要新疆藝人幫手擦鞋

Angelababy去年傳出去看BLACKPINK瘋馬秀，遭到官方軟封殺，綜藝節目也遭到除名，至今近4個月，尚未見到復出曙光，沒想到就傳出耍大牌的負面新聞，近日一位自稱《奔跑吧》的工作人員，在網路爆料，Angelababy脾氣很大，玩遊戲輸了，竟要一位小咖藝人替她擦鞋，誇張行徑令人傻眼。



該位工作人員表示，當時在節目中Angelababy玩遊戲輸了，卻輸不起不想受懲罰，還要沒她大咖的新疆藝人蹲下來替她擦鞋，表演團要她去拍照，她嫌棄表示不願意，大家求她去拍，之後她勉為其難去拍了，全程卻是臉超臭，只好後製全剪掉。

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而網友瘋猜被她指使擦鞋的「新疆藝人」是誰，網友推測應該是Angelababy懷孕時，替她代班的迪麗熱巴，但也有網友分析，玩遊戲不開心和鞋子有關，可能是與新疆歌手希林娜依‧高一起玩踩鞋子的環節，當時兩人扭打成一團，Angelababy輸了。不過爆料者身分無法確定，Angelababy目前也是遭禁言的狀態，真相不得而知。

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