Angelababy疑似冇份拍《奔跑吧》　新一季嘉賓名單驚見另一女神

自從Angelababy上一季被軟封殺沒參與錄製後，觀眾最期待下一季她是否就會回歸？日前，微博號「追綜聯盟」列出了新一季飛行嘉賓名單，雖然依舊不見Angelababy名字，但卻看到了令人激動的名字而引發熱議。



微博號「追綜聯盟」過去率先公開的名單都有八成幾率成真，近日該帳號再公開提問網民下一季最想看到哪些嘉賓參與，名單中包括有楊紫、劉雨昕、鞠婧禕、趙露思、虞書欣、田曦薇和希林娜依高之外，竟也出現了迪麗熱巴的名字，讓許多《奔跑吧》老粉都激動不已，紛紛期待新一季是否可以盼到迪麗熱巴回歸。

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迪麗熱巴當年加入《奔跑吧》第五季的錄製時曾圈粉無數，也製造了許多經典名場面吸粉不少，有網民也表示當時無論看多少遍都會被她可愛和驚豔到，對於今次再出現她的名字都表示很興奮，雖然目前官方還未公開嘉賓確認名單，不過不少網民已經賣力敲碗，希望能盼到她再度回到節目，即使只擔任一期嘉賓也很滿足。不過除了迪麗熱巴之外，虞書欣、趙露思、田曦薇的呼聲也非常高。

另外微博號「追綜聯盟」也列出下一季有機會成為飛行嘉賓的男藝人，其中就有任嘉倫、成毅、檀健次、吳磊、王鶴棣、于適、鄧為和魏大勳。對此，大家最期待看到誰呢？

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