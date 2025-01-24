天國的階梯權相佑生血管瘤「術後公開當時狀況」：一個人覺得孤單

韓國男星權相佑演出《天國的階梯》紅遍亞洲，深情演技讓不少人著迷，戲外則是寵妻好男人，2008年與選美出身的女星孫兌迎結婚，婚後育有1子1女。近日，權相佑為宣傳電影《大畫特務2》上申東燁主持的網路節目《心酸的哥哥申東燁》，驚曝肝長腫瘤已動手術切除。



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權相佑在20日上架的節目中首次公開「肝臟長了血管瘤」。

權相佑透露在例行健檢時查出血管瘤，醫生告訴他「長到10厘米以上就必須手術」，而他的血管瘤約為6厘米，醫生建議他時間允許就進行手術。權相佑表示：

「家人都在美國，我覺得沒什麼大不了的，就去做了手術。」



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權相佑透露，醫生說他的肝臟比一般人大，即使切除了30%，也相當於普通人肝臟大小，而當時他在醫院住了一段時間，坦言：「家人都在國外，一個人覺得很孤單。」權向佑表示，其實《大畫特務2》是他手術康復後的第一個作品，對他來說特別有感觸。

權相佑在《心酸的哥哥申東燁》中講述因血管瘤手術住院。（節目截圖）

權相佑在《心酸的哥哥申東燁》中講述因血管瘤手術住院。（節目截圖）

權相佑在《心酸的哥哥申東燁》中講述因血管瘤手術住院。（節目截圖）

權相佑在《心酸的哥哥申東燁》中講述因血管瘤手術住院。（節目截圖）

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