天國的階梯權相佑生血管瘤「術後公開當時狀況」：一個人覺得孤單
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
韓國男星權相佑演出《天國的階梯》紅遍亞洲，深情演技讓不少人著迷，戲外則是寵妻好男人，2008年與選美出身的女星孫兌迎結婚，婚後育有1子1女。近日，權相佑為宣傳電影《大畫特務2》上申東燁主持的網路節目《心酸的哥哥申東燁》，驚曝肝長腫瘤已動手術切除。
【圖輯】點圖放大看更多《天國的階梯》劇照👇👇👇
+10
【圖輯】點圖放大看更多《大畫特務》系列劇照👇👇👇
+20
權相佑在20日上架的節目中首次公開「肝臟長了血管瘤」。
權相佑透露在例行健檢時查出血管瘤，醫生告訴他「長到10厘米以上就必須手術」，而他的血管瘤約為6厘米，醫生建議他時間允許就進行手術。權相佑表示：
「家人都在美國，我覺得沒什麼大不了的，就去做了手術。」
【圖輯】點圖放大看更多權相佑照片👇👇👇
+13
權相佑透露，醫生說他的肝臟比一般人大，即使切除了30%，也相當於普通人肝臟大小，而當時他在醫院住了一段時間，坦言：「家人都在國外，一個人覺得很孤單。」權向佑表示，其實《大畫特務2》是他手術康復後的第一個作品，對他來說特別有感觸。
男星「希望中居正廣不要引退」盼加害者能獲救助 火速刪文道歉學佛男星捲入殺人案三度作證 妻子首度出庭 意外證實已婚淡出男星「驚傳捲入殺人案」受害者全身瘀青亡 堂弟回應稱不知情男星被踢爆偷食「藏大量安全套及壯陽藥」不知悔改仲話玩得好開心回顧2024年兩個男星現象級爆紅 入選陸媒年度驚豔面孔榮升新男神男星被批評「手指太醜似60歲阿伯」同顏值成反比 網民建議搵替身
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】