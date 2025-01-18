癌症｜肺癌症狀一定會咳嗽？醫一文解惑腫瘤逾這大小壓迫氣管才會
撰文：中天新聞網
出版：更新：
肺癌已連續2年居台灣十大癌症首位！許多人提到肺癌的症狀，會先想到咳嗽，對此， 台灣醫師鄭世隆解釋，多數患者要肺癌腫瘤愈長愈大超過3厘米時，壓迫氣管才會引起咳嗽。
台灣亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆曾在《名醫觀點》系列影片中分享，肺癌在臨床上會有咳嗽症狀，但有別於一般感冒，其因呼吸道受刺激感染或過敏發炎而引發，通常會伴隨著有痰或喉嚨癢症狀；若是肺癌，當腫瘤愈長愈大超過3厘米、壓迫氣管就會引發咳嗽，其不受外在刺激影響，會持續地咳。
肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）
+6
相關文章：【肺癌】以為肌肉痛陳積榮肺癌4期 不煙也中招10大須知提高警覺
鄭世隆解釋，一般肺癌腫瘤小於1厘米甚至更小時，臨床上大多無症狀、不一定會咳嗽，但若已出現下列4種症狀，反而更須留意：
- 體重莫名下降：最常見的是腫瘤已在肺部慢慢生長，引起營養缺乏，進而導致體重下降。
- 咳嗽伴隨咳血：代表肺部腫瘤已影響器官、產生咳血。
- 聲音沙啞：並非只是喉嚨問題，事實上肺癌侵犯到神經，就會造成聲音沙啞的現象。
- 其他關節疼痛：即使肺部的腫瘤沒有很大，但它已轉移至骨頭，就會出現關節疼痛。
在生活中要如何防範？鄭世隆建議，有抽煙習慣的民眾一定要先戒煙，並遠離二手煙傷害；再者則是遠離空污，盡量避免接觸PM2.5。
相關文章：肺癌｜手指端肥腫半年後肺癌離世！失聲杵狀指你未必知6個症狀👇👇👇
+9
對於女性而言，炒菜油煙也是肺癌的危險因子，建議在烹飪時務必開抽油煙機。另外，可透過低劑量電腦斷層掃描肺部，能看得更精確，以利早期發現肺部病變，儘早治療。
相關文章：癌症｜10大防癌方法無想像中困難！中醫揭預防大腸癌要保持這習慣👇👇👇
+18
肺癌｜不抽煙都可能患肺癌？醫生提醒：家電、化妝品恐藏患癌禍根頸部7種變化透露疾病警號！頸血管怒張合併胸痛可能與肺癌有關肺癌｜有肺部病史、抽煙史超過30年要小心！醫呼籲4族群定期篩檢肺癌｜20多歲台女竟罹患肺腺癌 醫生揭4原因誘發情緒壓力都關事癌症治療｜化療前中後飲食該注意什麼？注意4重點保持營養狀態酒精陷阱｜飲酒易臉紅因為肝功能好？無法正常代謝乙醛易患4種癌胰臟癌｜全身黃、腹脹竟是胰頭癌引起阻塞？現5症狀時已是中晚期
延伸閱讀：
「家族史、重度癮君子」癌篩年齡下修！每2年免費照1次LDCT
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」