癌症｜肺癌症狀一定會咳嗽？醫一文解惑腫瘤逾這大小壓迫氣管才會

肺癌已連續2年居台灣十大癌症首位！許多人提到肺癌的症狀，會先想到咳嗽，對此， 台灣醫師鄭世隆解釋，多數患者要肺癌腫瘤愈長愈大超過3厘米時，壓迫氣管才會引起咳嗽。



台灣亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆曾在《名醫觀點》系列影片中分享，肺癌在臨床上會有咳嗽症狀，但有別於一般感冒，其因呼吸道受刺激感染或過敏發炎而引發，通常會伴隨著有痰或喉嚨癢症狀；若是肺癌，當腫瘤愈長愈大超過3厘米、壓迫氣管就會引發咳嗽，其不受外在刺激影響，會持續地咳。

肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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鄭世隆解釋，一般肺癌腫瘤小於1厘米甚至更小時，臨床上大多無症狀、不一定會咳嗽，但若已出現下列4種症狀，反而更須留意：

- 體重莫名下降：最常見的是腫瘤已在肺部慢慢生長，引起營養缺乏，進而導致體重下降。

- 咳嗽伴隨咳血：代表肺部腫瘤已影響器官、產生咳血。

- 聲音沙啞：並非只是喉嚨問題，事實上肺癌侵犯到神經，就會造成聲音沙啞的現象。

- 其他關節疼痛：即使肺部的腫瘤沒有很大，但它已轉移至骨頭，就會出現關節疼痛。



在生活中要如何防範？鄭世隆建議，有抽煙習慣的民眾一定要先戒煙，並遠離二手煙傷害；再者則是遠離空污，盡量避免接觸PM2.5。

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對於女性而言，炒菜油煙也是肺癌的危險因子，建議在烹飪時務必開抽油煙機。另外，可透過低劑量電腦斷層掃描肺部，能看得更精確，以利早期發現肺部病變，儘早治療。

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