淡出男星「驚傳捲入殺人案」受害者全身瘀青亡 堂弟回應稱不知情
撰文：聯合新聞網
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台灣男星李威捲人精舍殺人案遭約談！1 月10日他被檢方傳喚到案，偵訊4個多小時後請回，昨天又再次以證人身份傳喚李威到案，又偵訊近4個多小時後請回。李威消失演藝圈已久，堂弟李易回應聯合報：「我真的不知道，沒有什麼聯絡，我們就平常過年一年見一次。」
台北市某精舍爆發命案，蔡姓女子加入學佛後，2個月後全身瘀青身亡，近200萬元（台幣）積蓄遭提領一空，知名作家王蘊涉案，涉嫌教唆住持與信眾對蔡女施暴，檢警調查後將王蘊羈押禁見。
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據「太報」報導，檢警偵辦期間，蔡女家人拿出照片，指稱蔡女和照片中的師父學佛，而該師父就是知名的暢銷作家王薀，而蔡女也爆出不知何故惹怒王薀，王薀因此涉嫌教唆住持、信眾修理蔡女，卻將蔡女打死。
此外，王薀還被爆在蔡女過世後，找來弟子、藝人李威商量未來如何因應，李威疑有獻策，檢方9日將王薀拘提到案，接著連續2次1以證人身分傳喚李威。
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李威跟林佑威曾組「WEWE」出道，以《吐司男之吻》走紅，但已淡出台灣演藝圈近10年，但近年多次在台灣被拍到，身邊都有女子陪伴，似也不在大陸工作，以經營茶具為生，且篤信佛法。
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