賈永婕頻發男神玄彬帖文合照惹老公不滿 稱：全家都覺得你很煩
撰文：聯合新聞網
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賈永婕上任台北101董事長，最近邀來韓國男神玄彬，其新作《哈爾濱》電影宣傳記者會就辦在台北101，賈永婕連日來開心分享玄彬101宣傳活動，還曬出和男神的合照，話題不斷，也掀起網友正反不同評論。
而24日傍晚，賈永婕發文「我又被罵了」，不過抱怨的人竟是老公。
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賈永婕分享夫妻互動，透露老公看到她要發文，很大聲地跟她說「不要再發文了」，賈永婕寫道：「不是啊你為什麼要管我發文呢？發文怎麼了嗎？而且你怎麼知道我要發什麼呢？」老公則說：「你不要以為我不知道你要發玄彬的文」，讓她傻眼「我真的不是要發玄彬，但是就算我發玄彬的文怎麼了嗎？」老公則回：「沒有怎麼了？就是很煩、你很煩、全家都覺得你很煩、全世界都覺得你很煩。」
賈永婕坦言其實她當時是要發馬祖阿北的文，不過也幽默自嘲「全世界都已經討厭我了」，所以她要再分享玄彬，還轉分享粉絲拍下的現場影片，稱玄彬的眼神是「一眼一瞬間的永恆」，直呼：「我已融化」。
賈永婕最後還向老公保證「我再來只會再發一個電影哈爾濱有多好看的文」，寫道：「畢竟玄彬都幫我代言101了，身為101專業的董事長就是應該要這樣做。」
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