稱葉蘊儀入豪門有內幕　麥若愚IG致歉　曾訪問對方揭女神當年靚樣

台灣名嘴麥若愚先前爆料，葉蘊儀嫁入豪門後的婚變內幕，不過，對方為此相當不滿，並於20日發文反駁並要求道歉；對此，麥若愚沉默1天後，透過IG公開道歉，同時透露已經私下向葉蘊儀致歉。



麥若愚公開道歉，並挖出當年的採訪資料。（IG@joyumaimai）

麥若愚21日在IG發文，寫下：「在講女明星豪門婚姻的節目，講了一段葉蘊儀小姐當年被渲染的婚姻故事，結果被葉小姐本人指正，與事實不符，對此深感抱歉。」而他不僅向葉蘊儀致歉，還介紹她過去在1990年時，僅17歲就在日本走紅，與王祖賢共同入選日本最受歡迎外國女星前10名的唯2華人。

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此外，麥若愚也透露，已經於20日透過IG向葉蘊儀致歉，隨後翻箱找出當年採訪對方的紙本報導，表示：「回想當年媒體見到葉蘊儀本人，都被她清純亮麗的容貌，驚為天人，現在看採訪內容，父親是建築師，當時她的願望是拍戲賺足學費去法國學服裝設計，家境應該是充裕的，真的無需嫁入豪門。」他也直言被對方糾正後，才知她並非嫁入豪門，慚愧說道：

「真是媒體不正確的渲染豪門。」



麥若愚透露，已經於20日透過IG向葉蘊儀致歉。（IG@gloriayipwanyee）

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事實上，葉蘊儀得知爆料後，在IG發聲點名麥若愚，強調與對方不認識，不滿散播關於她的虛假言論，並要求公開道歉：「我在此請你與本人道歉，並向傳媒交代你所說的全是謊言。本人保留追究責任不排除採取法律行動。」強硬表明不會手軟。

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