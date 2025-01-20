吳奇隆頻傳婚變「與蔡少芬情史再被提」曾被傳分手原因是「這個」
撰文：TVBS新聞網
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吳奇隆和劉詩詩結婚10年，育有5歲兒子「步步」，近來屢傳婚姻失和，但兩人至今未出聲解釋，真實情況不得而知。然而，男方豐富情史也在節目被扒開，其中一段與《後宮甄嬛傳》裡的「皇后」蔡少芬的3年情愛，重新被提及，分手原因也隨之曝光。
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台灣資深媒體人許聖梅經常在節目分享圈內秘密，近日她登上《命運好好玩》，提到吳奇隆曾是台灣跆拳道選手，但家裡欠債，他迫不得已擺地攤幫忙償債，後他踏入演藝圈，紅遍兩岸三地，並在1999年因合作TVB，結識蔡少芬墮入愛河。
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不過，外傳兩人戀情不被家人祝福。對此，蔡少芬曾親揭分手原因，指並非雙方父母反對，而是她無法接受男方「什麼都不說」的個性，她說自己很愛分享，但吳奇隆卻都把想法埋在心裡，甚至吳奇隆有段時間在大陸拍戲，如同失聯，兩人才走不下去分開。許聖梅認為是「錯的時間遇到了對的人」，她感慨：
「他（指吳奇隆）太早進入演藝圈，很努力在還錢，性格上無法分享所有的心事。」
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