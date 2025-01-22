曾志偉女兒曾寶儀病倒急停工　密密工作體力透支：不能再這樣操了

51歲女星曾寶儀近半年來行程滿檔，陸續為電影、新書、紀錄片宣傳，然而上月她自杭州返台後就病倒了，緊急取消本週全部的工作，曾寶儀感嘆：「終究不是鐵打的！」



「我總算病倒了。」曾寶儀昨（21）日在臉書曝光病況，透露自己從上個月自杭州返台後就開始傷風，但她一直用意志力撐住，和經紀人每個禮拜乖乖去看中醫：

「早上張開眼睛意識到今天又是滿滿的通告時，只能跟自己說，過年我要睡它七天，誰都不要阻止我。」



曾寶儀早前擔任《夜市王》嘉賓，與曾志偉罕同框。（節目截圖）

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無奈人終究不是鐵打的，曾寶儀咳了快一週後，前天正式失聲，為此她緊急取消了這週的工作，宣布提早過年假。曾寶儀細數從8月中開始工作滿檔，這半年來呈現一種輪軸轉的態勢：

「我可能有20年沒這麼緊湊地忙碌了…我不曉得以前是怎麼一面出唱片一面維持一個禮拜7天的錄影，但，本倫（本人）已經年過半百，不能再這樣操了。真荒唐。」



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曾寶儀也臭罵自己：「生命中最大的寶藏都不好好保護，還嚷嚷著說要交換禮物。但果然身體是不會說謊的，我的慣性也是。就是得要到完全無法工作那一刻才真正投降，啪啪打臉啊！」但她也表示，支撐著自己的還有這幾個月遇到的每一個人：

「當我看到這些作品能在他人的生命裡留下點閃閃發光的什麼，就能支持著我再過一天，再往前走一點。」



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「生病，就躺平。」曾寶儀心想是老天爺跟她的身體都覺得差不多了：

「接下來，就讓作品自己說話吧！」



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