世紀同框！周杰倫穿透視裝出席DIOR巴黎時裝秀　合體這荷里活男神

天王周杰倫上月剛結束大巨蛋演唱會，這個月馬不停蹄出席DIOR巴黎2025秋冬男裝大秀，24日現場眾星雲集，來自歐美亞洲的名人們齊聚一堂。



周杰倫身為品牌全球代言人，身穿透視裝與荷里活影星Robert Pattinson（羅拔柏迪臣／羅伯派汀森）開心合照，同場還有王俊凱、郎朗與吉娜夫妻等，周董更把握機會，與愛妻夜遊巴黎。

周杰倫（左）與Dior總裁兼執行長Delphine Arnault合照。（杰威爾音樂提供）

周杰倫（左起）Dior前CEO兼LVMH時尚集團CEO Sidney Toledano、法國演員Raphael Quenard。（杰威爾音樂提供）

周杰倫與同為Dior品牌大使的Robert Pattinson合影。（杰威爾音樂提供）

Dior 2025冬季男裝系列在1月24日於巴黎時裝周登場，周杰倫二度以Dior全球代言人的身份出席看秀，在時裝周登場之前，周杰倫還開心po出與Dior藝術總監Kim Jones的合照，這也是周杰倫與 Kim Jones第二度相見歡。

Kim Jones很開心周杰倫演繹他的設計作品，也期待未來的合作。周杰倫在大秀開始之前就向媒體透露：

很幸運的是看秀之前就已經跟設計師Kim Jones碰面了，也稍微看到了一些照片，當然我相信親眼看到會是更震撼的，所以我很期待！

周董穿著Dior 2025夏季男裝系列，黑色紋理效果的羅紋背心搭配黑色初剪羊毛混紡海馬毛大衣與長褲，大衣上以鉚釘呈現Dior與南非藝術家Hylton Nel創作的鳥類與狗狗等動物圖像，周杰倫並選搭DiorOblique半透明鏡框太陽眼鏡，以及CD Icon項鍊、戒指等飾品，賦予整體造型在優雅瀟灑中亦藏著童趣。

巴黎時裝周現場星光熠熠，周杰倫與荷里活男星同時也是Dior的品牌大使Robert Pattinson同框，東西方兩位代言人留下珍貴合影。周杰倫與Dior前CEO、LVMH時尚集團CEO Sidney Toledano以及法國演員同時也是Dior品牌大使的Raphael Quenard相見歡。周杰倫好友郎朗以及視周杰倫為偶像的王俊凱也受邀出席這次的巴黎大秀，3人在巴黎留下難得的合影。

看完大秀，周杰倫驚呼：

Wow！我有好多衣服在上面喔！很多粉紅色的！希望演唱會都可以穿。

身為Dior全球品牌代言人，周杰倫在IG po出許多看秀動態，讓不在現場的粉絲彷彿跟著他身歷其境，感受時尚魅力。而在他po出的限時動態上，粉絲也看到周杰倫與老婆夜遊巴黎的畫面，剛慶祝結婚10周年，不吝與粉絲分享日常的幸福甜蜜。

周杰倫與昆凌已結婚10年，常於社交平台分享幸福甜蜜日常。（IG@hannah_quinlivan）

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