周杰倫演唱會「最大苦主」現身 做嘉賓唱〈晴天〉一開口就走音
撰文：聯合新聞網
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周杰倫在台北大巨蛋的4場演唱會叫好叫座，演唱會後他舉辦慶功宴，力邀助陣演唱會的嘉賓五月天阿信、林書豪以及阿Ken聚餐，他也曬照與歌迷分享。
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照片中的周董、阿信及阿Ken都戴著口罩，唯獨只有林書豪露臉，周董發文說：
「這樣出去吃飯，誰比較容易被認出呢？」
五月天阿信在尾場擔任嘉賓力挺周董，阿Ken則是在4場演唱會上負責採訪藝人，超幽默的主持功力逗樂滿場觀眾。
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至於林書豪則是在第2場演唱會被周董惡整成了苦主，周董先是播放林書豪私下唱歌的影片，甚至力拱他現場合唱〈晴天〉，沒想到林書豪一開口就走音，連回去球隊都被隊友恥笑。
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