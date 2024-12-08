周杰倫大巨蛋演唱會　這天團也來世紀合體　全場觀眾開心不已

經歷首場試煉，周杰倫11月6日第2場大巨蛋顯然自在許多，不但表情放鬆、舞步輕盈，還游刃有餘表示：「台北的朋友你們好嗎？今天開心嗎？我也非常開心興奮，而且帶一點緊張，有時候回到家唱歌還是會緊張一點，希望你們都沒有忘記我的歌吧！」



寵粉的他讓粉絲狂點15首歌，是這次巡演5年以來最多，時長更令全世界歌迷羨慕，不但有精品贊助的新衣服，還有新的歌單，特地加入「一路向北」，周杰倫自知相隔7年回家鄉開唱讓歌迷等得太苦，所以特別疼粉，他今也笑說：「7年才回來唱歌會不會太久了？我也覺得滿久的，有些歌曲我知道，老歌迷都滿喜歡的。」隨後帶來「安靜」。

周杰倫大巨蛋演唱會（ig@jaychou）

除了第一天上台的嘉賓江蕙，周杰倫今和動力火車驚喜合唱「黑色幽默」，讓3.8萬名觀眾開心不已。周杰倫曾為動力火車寫「重傷的汗水」，先前尤秋興表示對大巨蛋開唱很有興趣，但不會爭第一個開唱，今可說是提前圓夢。

動力火車是周杰倫大巨蛋演唱會第二場合唱嘉賓。（杰威爾音樂）

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周董一向念舊，他首日唱完也在社群上分享心情，「哇嗚太嗨了，7年沒回來唱，這次開心地唱了好久好久，想到剛出道北中南簽唱會上的那些老朋友，你們都來了嗎」，他觀察歌迷已經年紀慢慢大了、不再追星了，但他依然沒忘記那些當年熟悉的面孔，

一路走來的支持，謝謝大家來陪我一起破蛋。

今到場觀賞的名人嘉賓有瘦子、唐志中、王月、Darren、夏如芝、J.Sheon，瘦子帶老婆Jennifer提早到場覓食，趕在開場前回到座位上，喊著「有吃飽、很好吃」。唐志中說最想聽「聽媽媽的話」，師弟Darren說每一首都想聽、每一首都會唱，之前從台北來回屏東5小時都在聽周杰倫的歌，也有傳訊息給周董打氣，笑說對方沒回，又改口周董有說：「我會加油的。」被眾人笑說是不是自己掰的。

此外，12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒、首席兼捕手教練、統一獅首席教練高志綱及味全龍球員李凱威也都來朝聖。

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