盤點娛樂圈知名爺孫戀　巨星被傳戀上大學生「年齡相差54歲」

74歲李龍基因為常演出皇帝的角色，有著「御用皇帝」之稱，而他與小37歲的未婚妻王青霞感情一直是娛樂界焦點。事實上，兩人傳出婚訊已經持續了一年多，本來打算去年底舉辦婚禮，不料去年2月女方傳出因涉嫌在港逾期居留等多項罪刑被捕，遭判處25個月有期徒刑，李龍基得知消息後相當難過，並強調會等她出獄後結婚。



此外，演藝圈其實也有不少對知名「爺孫戀」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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林建名、何天兒 從「爺孫戀」變成契父女

香港知名富豪林建名在2021年因淋巴癌去世，享年84歲。他生前不但曾是娛樂公司大老闆，一生花邊不斷，還在年過70後與小自己51歲的女星何天兒（當時名何傲兒）展開「爺孫戀」，之後何天兒受到壓力決定和他劃清界線、不接電話，他還對媒體表示頗為傷心，更當眾落淚。奇妙的是，兩年後林建名送上4K鑽戒，與何天兒舉行儀式成了契父女。



而在林建名身上發生過最驚心動魄的一段，是曾台北的別墅遭到綁匪潛入，被迷暈後遭拍下裸照與同性性侵影帶，勒索100萬美元，但他並沒有乖乖就範，返港後自動將相片提供予傳媒刊登，事後6名匪徒被繩之於法。

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巨星戀上女大生 日版爺孫戀差54歲！

日本男星千葉真一早年曾演出《狂野時速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）、《風雲雄霸天下》，他在2015年時傳出與的22歲女大生相戀，兩人相差54歲。當時日媒更爆料，千葉真一的妻子早知道老公外遇，因此多次提出離婚但都被拒絕，不過千葉真一起先都否認傳聞，但卻在同年10月傳出夫妻倆分居的消息，隔年（2016年）元旦出面證實已經離婚，稱與第二任太太婚姻不睦，才以離婚收場。



據傳，千葉真一與女大生的戀情維持了2年就分手，女方隨即與其他男性閃婚，婚姻只維持半年。

2018年10月，千葉真一與女大生再傳出復合消息，媒體爆料兩人常約會見面，疑似重燃愛火。原本兒子們都期盼父親能與媽媽重修舊好，但傳出兩人再度復合的消息後，家人們都感到相當震驚。

千葉真一於2021年8月因新冠肺炎離世，留下了鉅額負債，兒子新田真劍佑及弟弟真榮田則拋棄繼承遺產。

【圖輯】點圖放大看《風雲雄霸天下》劇照👇👇👇

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離婚3次！Dennis Quaid戀上小40歲女博士生

曾演過《明天過後》（The Day After Tomorrow）賣座電影的70歲男星Dennis Quaid歷經3次婚姻，2020年傳出與小40歲的女博士生結婚。據悉，兩人在2019年於一場活動中相識，當時Dennis Quaid就對女方一見鍾情，婚後更多次在公開場合放閃，兩人在2021年一起開了電影公司。



遭誤傳「爺孫戀」！莫華倫高調放閃小28歲王冰冰

香港男高音莫華倫2023年與大陸女高音王冰冰再婚，兩人還在意大利舉辦夢幻婚禮；婚後有不少人討論起他們的年齡差距，一度遭誤會是「爺孫戀」，據悉兩人只相差28歲，不過王冰冰被形容成「嫩妻」則是相當開心。



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