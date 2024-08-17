盤點圈中5大肥仔肥妹潛力股「他」7歲學演戲　長大後變演技派男神

有很多人喜歡小朋友憨態可掬、胖嘟嘟的可愛萌樣，而演藝圈中又有哪些小時候胖不是真的胖，甚至很有可能是男神女神潛力股的明星呢？現在就跟著編輯的盤點一一來認識他們吧！



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小時候胖不是胖明星1.胡歌

相信大家都對演員「胡歌」不陌生，他以電視劇《仙劍》系列中的李逍遙與《琅琊榜》梅長蘇等角色，成為許多觀眾心目中的白月光。



其實胡歌於 7 歲時就被上海電視台藝術團選中，開始學習表演，而幼時的他臉頰肉飽滿，肉嘟嘟十分可愛，笑起來的模樣依稀可見未來帥氣的影子呢！

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小時候胖不是胖明星2.李現

近期以電視劇《去有風的地方》和劉亦菲成為人氣 CP 的演員「李現」，其實早年體重曾達160 斤，後來是勵志改善後才瘦下來，成為大家現在看到的穿衣顯瘦、脫衣有肉男神，而瘦身有成的他也愛上健身，一有空閒就會通過運動來維持體態！

小時候胖不是胖明星3.趙露思

以電視劇《傳聞中的陳芊芊》爆紅，而後又演出《且試天下》《星漢燦爛》等多部作品的中國國民甜妹演員「趙露思」，一直以活潑可愛形象示人，而她古靈精怪的魅力深受粉絲喜愛。



不過你知道嗎？其實小時候的趙露思也是棉花糖身材，但編輯覺得這樣的肉絲一樣很甜，堪稱是從小可愛到大呢。

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小時候胖不是胖明星4.胡一天

在電視劇《致我們單純的小美好》飾演學霸醫生江辰一角而走紅的演員「胡一天」，五官硬挺、濃眉大眼。



不過小時候的他可不是走高冷帥氣路線，而是一名臉頰圓潤可愛度滿分的小朋友，大家更愛哪一種風格的天天呢？

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小時候胖不是胖明星5.彭于晏

說起在台灣出道的男神演員，想必許多人都會想起「彭于晏」吧？其實最初踏入這個圈子時，彭于晏是抱持著打工的心態而來，卻意外找到屬於自己的職業道路。



小時候的他也與現在的肌肉帥哥模樣有巨大反差，臉頰肉多到眼睛都變成瞇瞇眼啦。但仍可見五官是好看的，也難怪大家會說胖子都是帥哥潛力股！

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