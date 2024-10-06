網民盤點「年過45沒劣化女藝人」徐若瑄林心如上榜 這三人狂被讚
撰文：聯合新聞網
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女藝人經常被各界放大檢視臉蛋與身材，演藝圈內更有不少保養得宜的凍齡女神。早前PTT上有網友發問「過45歲沒有劣化的女星」引發熱烈討論，其中更是有三位女星名字不斷被提及，網友紛紛留言大讚：根本都沒什麼變化！
PTT上一篇討論「過45歲沒有劣化的女星」的文章引起網友熱議，原PO分享看到一些明星突然崩壞，覺得過45歲沒有劣化很不容易。他個人想到的是陳慧琳，並認為他現在還長得跟〈記事本〉MV一模一樣，並稱：「都52了欸，有嚇到。」
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底下網友紛紛點名女星們，包括內田有紀、田麗、徐若瑄、江祖平、賈靜雯、林心如、林韋君等人，其中舒淇、蘇慧倫頻頻被點名，網友大讚：
「舒淇 ，保養超好」、「蘇慧倫真的超扯」、「舒淇也沒變形，模子沒變」、「舒淇很扯，最近那個廣告」。
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