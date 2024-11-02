盤點劉德華生涯威水史「多次獲封影帝」因一件事入健力氏世界紀錄

「四大天王」之一的劉德華（華仔），睽違11年赴台開唱，10月31日起一連4天在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」世界巡迴演唱會，雖然颱風康芮襲台，但他如期演出，讓大批粉絲期待不已。



而出道43年的他影視歌三棲，在每個領域都擁有驚人成就，好歌喉以及演技更是迷倒萬千粉絲，台媒《TVBS新聞網》特別整理出「劉德華生涯6大超狂紀錄」，帶歌迷一起回顧。

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6度獲頒台灣十大偶像選舉冠軍

台媒《民生報》、華視《鑽石舞台》以及台灣偶像雜誌《PUSH》，1992年起合力舉辦「十大最受歡迎偶像」活動，台灣民眾透過填寫報紙表格，並剪下寄回進行票選，當年競爭相當激烈，粉絲們為了讓偶像登上冠軍，拼命買報紙灌票衝人氣，上榜常客有郭富城、林志穎、金城武、潘美辰、伊能靜等男女歌手，但劉德華連續6年奪下第1名，除了魅力驚人，也顯見粉絲對他濃烈的愛。



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擁有以自己命名的小行星

劉德華演藝成就亮眼，2018年「小行星中心」（MPC，Minor Planet Center）於7月11日出版《小行星通告》，宣布新增45顆小行星的中文名稱，其中有4顆小行星以香港藝人命名，除了古天樂以及已逝的梅艷芳、張國榮，更以劉德華（Lautakwah）為小行星命名，而這些小行星皆由香港天文學家楊光宇發現並取名。



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獲選香港十大傑出青年 再獲世界十大傑出青年

劉德華曾在1999年獲頒「香港十大傑出青年」殊榮，隔年再度獲頒「世界十大傑出青年」，是少數同時獲得兩大榮譽肯定的香港歌手，也因他對香港影視產業以及歌壇致力付出，香港演藝學院特意授予他「榮譽院士」稱號。



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3度獲頒香港金像獎影帝 2次奪下金馬獎影帝

劉德華作品豐富，入行時曾因外型太過帥氣，被酸是偶像派演員，直到他2000年在第19屆香港電影金像獎以《暗戰》獲頒最佳男主角獎，才成功翻轉外界看法，而他2004年以《大隻佬》、2012年《桃姐》再度抱回金像獎影帝獎座。另在金馬獎裡，他2004年以《無間道III：終極無間》首度奪下最佳男主角，2011年以《桃姐》二度抱回影帝獎座。



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獲頒多倫多國際電影節的「特別貢獻獎」

去（2023）年多倫多國際電影節為劉德華頒發「特別貢獻獎」，稱他是天生的藝人，也是多才多藝的藝術家，也是華人史上第一人獲獎。他領獎時感動表示，這個獎項對他而言意義重大，這代表每個人能做到的比想像得更多，並鼓勵每個人都可以選擇想要的道路奮鬥並做到最好。



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獲獎多到入健力氏世界紀錄

出道43年的劉德華，參演電影超過170部，發行超過110張唱片、創作超過600首歌曲，在演藝圈獲得500多項獎項肯定的他，還因此創下健力氏世界紀錄，成為「獲獎最多的香港歌手」，也是亞洲歌手首位創下健力氏世界紀錄的人。



這次是華仔此套巡演台北首場，面對颱風康芮襲台，雖然台北宣布停班停課，但他如期開唱，主辦單位提醒觀眾，務必評估及留意自身安全，前往場館時盡量搭乘大眾運輸工具，以安全為第一優先考量，並開放因颱風無法到場的粉絲全額退票，受理時間至11月4日（週一）晚上11點59分。

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