虞書欣《永夜星河》強打趙露思《珠簾玉幕》　盤點古偶劇螢幕情侶

熱劇男女主CP「二搭」的情況，在近些年不算稀奇。今年第一季度播出的《與鳳行》就是一個成功案例。趙麗穎、林更新曾因《楚喬傳》積累了大批角色CP粉，又在多年後合作《與鳳行》，一次BE換來一次HE，也算圓了劇粉的夢。



從市場層面來看，流量型演員協同合作的力量成倍增長，比起不知何時能見天日、隨時能引發風暴的BL劇，男女CP的二搭一向是官方、平台、觀眾各方都喜聞樂見的。

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熱門CP在劇集播出時合體營業、微博互cue、同上雜誌、寫小作文、發合照都能引發粉絲的一輪又一輪尖叫、探討，點燃劇集熱度。今年6月，以黑蓮花女主復仇為主線的《墨雨雲間》不僅讓「魏瓔珞」吳謹言翻紅，也捧紅了00後的男主王星越。



乾脆果決的女主薛芳菲和行事狠辣的蕭蘅的CP，有一個十分「爽文」的名字——菲常蕭張。眼看著劇集熱度剛褪去兩個月，「菲常蕭張」CP就又有了新動態。

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近日，於正微博回覆網友，新劇《墜落春夜》已確定由吳謹言和王星越二搭出演。據悉，《墜落春夜》是典型的娛樂圈文，女主是身處於複雜境地的當紅女星，男主是年輕氣盛的影帝，兩人相差11歲，看來又少不了要攜手披荊斬棘。



實際上，這已經不是吳謹言首次與劇中CP二搭。《延禧攻略》之後，吳謹言就與男主聶遠連續合作了《幸福還會來敲門》和《皓鑭傳》，只不過，這些劇集都沒能複製《延禧攻略》的火爆。

這說明，大熱CP歸根結底還是要依託爆劇，才能如虎添翼。

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同樣今年播劇、緊接著官宣二搭的CP還有張淩赫和趙今麥。兩人主演的《度華年》在7月熱度登頂，在今年古偶劇中成績也排在前列。

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8月初，由正午陽光出品的都市愛情劇《櫻桃琥珀》官宣陣容，並發佈了張淩赫和趙今麥的大頭貼版預告，青春校園風十足。這條微博點贊46萬，轉發56萬，可見古偶劇《度華年》累積下的CP熱度不容小覷，兩人的流量規模和號召力也是勢均力敵。



但在戲約方面，童星出身的趙今麥相比張淩赫更受到主流公司認可，年紀輕輕就已經有檸萌影業的《小別離》、貳零壹陸影視的《少年派》系列和科幻電影《流浪地球》多部代表作。

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此前，趙今麥還與正午陽光合作過現代劇《開端》，該劇也是無限流題材的第一部熱播劇，為正午陽光拓寬了新類型。



《櫻桃琥珀》的簡介比較模糊，都市女孩成長、溫柔女主、學霸男主是關鍵字。這部劇也將再次驗證趙今麥與張淩赫的CP火花。

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00花正在冉冉升起，在古裝現代領域兩面開花，90、95花則是目前古偶領域的主力軍。今年還未有新戲播出的趙露思，與劉宇寧主演的《珠簾玉幕》已於近日開播。



這部劇講述了采珠少女端午（趙露思 飾）逃出珠場，加入了西域商人燕子京（劉宇寧 飾）的商隊西行經商。遭遇至親皆死，至愛背離後，端午改名蘇幕遮勇闖揚州，憑藉自己的智慧和勇氣，最終成為一代女商人的故事。

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趙露思、劉宇寧曾在2021年合作過古裝劇《長歌行》，雖然是女二、男二，但彼時兩人在劇中初露鋒芒，「皓嫣CP」線完整且浪漫，熱度並不輸給主角，CP超話粉絲累計17.2萬，30.6億閱讀。



次年趙露思的《星漢燦爛·月升滄海》再次證明了其帶劇能力。劉宇寧也成為跨界影視行業最成功的歌手，連續主演了《一念關山》《天行健》等多部劇。在《珠簾玉幕》還未播出的時候，新的「子午線CP」就已被「抬上桌」，CP超話已建好，只待劇播開嗑。

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虞書欣則與丁禹兮二搭了古裝劇《永夜星河》。兩人在2021年合作過聚焦網文行業、豆瓣評分過7分的現偶劇《月光變奏曲》。這部《永夜星河》是由《蒼蘭訣》出品方恒星引力出品，虞書欣與丁禹兮此前分別與恒星引力合作過古偶劇，前者主演了2022年暑期檔大爆的《蒼蘭訣》，後者主演了去年播出的《七時吉祥》。



《永夜星河》根據熱門網文IP《黑蓮花攻略手冊》改編。鬼馬少女淩妙妙（虞書欣 飾）不小心誤入小說任務系統中，為了回歸現實世界，必須完成系統派發的任務，與慕聲、慕瑤、柳拂衣一起捉妖打怪升級，一步步化解人妖兩族恩怨。

CP二搭+穿書系統+鬼馬少女，《永夜星河》可謂是集齊了網友的興趣點。

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眾多CP當中，時隔多年再合作的CP最為難得，能否重現當年的好狀態對於演員來說也是一重考驗。2019年，楊紫和李現合作了現偶劇《親愛的，熱愛的》，奠定了楊紫「偶像劇女王」的市場定位，「小河神」也搖身一變成了「現男友」。



今年，楊紫和李現主演了古裝傳奇劇《國色芳華》，實現二搭，只不過這部劇是以女主經商為主線。

《國色芳華》講述了擅長培育牡丹的百花匠人何惟芳（楊紫 飾）掙脫逆境，奔走行商，並在途中邂逅雅冠長安、養晦酬國的投資人蔣長揚（李現 飾），終達濟民救世、幫扶天下，兩人攜手譜寫繁華盛世的大唐傳奇的故事。

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另外，還有一些非大熱劇集的CP也將有二搭劇待播，比如陳哲遠和梁潔繼《絕代雙驕》之後的《白色橄欖樹》；劉浩存和宋威龍的《七根心簡》；宋威龍和鞠婧禕的《千香引》；成毅與李一桐則在《英雄志》之後又合作了《狐妖小紅娘王權篇》，目前兩部劇都還沒有播出，CP效果如何等待驗證。



合作過古裝懸疑劇《御賜小仵作》的蘇曉彤、王子奇，還拍攝了犯罪懸疑劇《黑白密碼》。早前靈河文化發佈《御賜小仵作2》將原班人馬回歸，已9月中旬開鏡。如果兩人再次出演，將實現三搭。

都說一對CP能爆紅屬於玄學，那麼如果能火第二次，可以說是玄學中的玄學了。

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