大S徐熙媛去世｜《流星花園》5個離世藝人 許瑋倫遇車禍得年28歲
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲更把微博大頭照換成全黑，讓外界噓唏不已。
【圖輯】點圖放大看更多《流星花園》劇照👇👇👇
+20
台劇《流星花園》改編自日本漫畫，爆紅全亞洲，接著韓國、日本、泰國、大陸都爭相改拍，但台灣版的地位依舊屹立不搖，轟動至今24年，細數劇中竟有5位明星離世，也讓觀眾惋惜不已。
【相關圖輯】位位都係圈中靚仔男神！點圖放大看「大S徐熙媛感情史」👇👇👇
+11
在《流星花園》中飾演道明寺姊姊的是徐華鳳，她在2008年確診胃癌三期，立刻暫停演藝工作做切除全胃手術，她始終樂觀面對病情，但在2011年12月1日發現癌細胞擴散轉移，12月6日就因器官衰竭病逝，享年42歲。
許瑋倫在劇中飾演飾演阿松的女友阿香，2007年因為車禍重傷離世，得年28歲。「可米小子」安鈞璨也曾演過《流星花園》系列，最後在31歲因肝癌病逝，還有大炳也曾演出該劇，因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝北京，享年37歲。
【相關圖輯】重溫台娛圈最激烈爭仔傳聞 大S、安以軒曾為汪小菲從閨蜜變情敵（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
大S徐熙媛去世｜楊丞琳感激對方提攜 揭流星花園當年選角內幕大S徐熙媛去世｜最後1套劇泡沫之夏成經典 何潤東黃曉明悲痛發聲大S徐熙媛去世｜陳曉東哀悼 揭20年前拍倩女幽魂對方曾哮喘發作大S徐熙媛去世｜前奶奶張蘭發文疑似「蹭熱度」網民批吃人血饅頭大S徐熙媛《轉角遇到愛》三大角色逐一離世 小鬼猝逝震驚娛樂圈大S徐熙媛去世 黑人陳建州IG發文哀悼 陶晶瑩坦言難接受死訊
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】