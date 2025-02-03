大S徐熙媛去世｜《流星花園》5個離世藝人　許瑋倫遇車禍得年28歲

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲更把微博大頭照換成全黑，讓外界噓唏不已。



飾演道明寺姊姊的徐華鳳2011年因器官衰竭病逝。（《流星花園》劇照）

許瑋倫在劇中飾演飾演阿松的女友阿香，2007年因為車禍重傷離世，得年28歲。（資料圖片）

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台劇《流星花園》改編自日本漫畫，爆紅全亞洲，接著韓國、日本、泰國、大陸都爭相改拍，但台灣版的地位依舊屹立不搖，轟動至今24年，細數劇中竟有5位明星離世，也讓觀眾惋惜不已。

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在《流星花園》中飾演道明寺姊姊的是徐華鳳，她在2008年確診胃癌三期，立刻暫停演藝工作做切除全胃手術，她始終樂觀面對病情，但在2011年12月1日發現癌細胞擴散轉移，12月6日就因器官衰竭病逝，享年42歲。

「可米小子」安鈞璨也曾演過《流星花園》系列，最後在31歲因肝癌病逝。（FB@安鈞璨）

大炳也曾演出該劇，因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝北京，享年37歲。（資料圖片）

許瑋倫在劇中飾演飾演阿松的女友阿香，2007年因為車禍重傷離世，得年28歲。「可米小子」安鈞璨也曾演過《流星花園》系列，最後在31歲因肝癌病逝，還有大炳也曾演出該劇，因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝北京，享年37歲。

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