大S徐熙媛去世｜前奶奶張蘭發文疑似「蹭熱度」網民批吃人血饅頭

【大S徐熙媛去世／離世】女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎不幸去世，今（3）日稍早被妹妹小S（徐熙娣）證實死訊，相關新聞迅速引爆新浪微博熱搜，令許多大陸網友感到惋惜和悲傷，並怒轟大S前奶奶張蘭發文疑似蹭熱度：「好恐怖的惡魔！」



大S前奶奶張蘭遭到大陸網友批評。（截圖）

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3日上午，在大S猝逝新聞引爆陸網熱搜的同時，大S前奶奶張蘭在新浪微博發布一則79秒的影片，配文稱：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前進的道路。」她在影片中聲稱：

「我不羨慕別人直播間多少人，我只羨慕我自己，直播6年，老鐵粉都在。」



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張蘭的這一影片迅速引來大陸網友批評和質疑：

「人血饅頭好吃嗎？」、「好恐怖的惡魔……」、「大姐，你沒事吧？」、「大S走了，你在發個什麼？毫無底線。」、「大S都死了，張蘭還微博發什麼光芒什麼，簡直沒有人性，生而為人，本有善心，怎麼也是相識一場，做過一場家人，人死為大。」



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